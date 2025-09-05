La Francia de Kylian Mbappé iniciará este viernes 5 de septiembre su camino en las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Su rival será Ucrania, al cual visitará a partir de las 12:45 (CDMX) por la primera jornada del grupo D.

Una de las particularidades de este encuentro es que la localía del conjunto auriazul no será absoluta. Esto se debe a que el encuentro se llevará a cabo en el Estadio Municipal de Breslavia, ubicado en Polonia, y no en el Olímpico de Kiev, recinto en el cual el combinado ucraniano históricamente recibió a sus rivales.

La razón de esta circunstancia está relacionada al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el cual no permite garantizar la seguridad que demanda un espectáculo deportivo, según determinó UEFA. Esta no será la primera vez que los de Europa del Este se trasladen fuera de su país para jugar como locales, ya que en el pasado lo hicieron en España, República Checa, Eslovaquia y Alemania.

Ucrania recibirá a Francia en el Estadio Municipal de Breslavia, Polonia. (Getty Images)

Cabe destacar que las Eliminatorias UEFA se dividen en doce grupos, seis de ellos con cinco equipos y los restantes seis con cuatro. En el caso del grupo D, por el cual jugarán Ucrania y Francia, se completa con Azerbaiyán e Islandia. Quien finalice en primer lugar se clasificará de manera directa a la Copa del Mundo, mientras que el segundo irá a un repechaje.

¿Cuáles son los equipos ya clasificados al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026?

Concacaf (América del Norte, Central y Caribe)

México (país organizador)

Estados Unidos (país organizador)

Canadá (país organizador)

Conmebol (América del Sur)

Argentina

Brasil

Ecuador

Uruguay

Colombia

Paraguay

AFC (Asia)

Corea del Sur

Japón

Jordania

Australia

Uzbekistán

Irán

OFC (Oceania)

Nueva Zelanda

*Europa y África aún no cuenta con equipos clasificados hasta el momento.