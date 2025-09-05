Es tendencia:
logotipo del encabezado
Eliminatorias UEFA

¿Por qué Ucrania no recibe a Francia en Kiev por las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026?

Entérate el motivo por el cual la capital ucraniana no albergará el debut de ambos equipos por el grupo D del certamen clasificatorio a la Copa del Mundo.

Por Juan Ignacio Barbieri

El conjunto ucraniano continúa jugando fuera de su país.
© Getty ImagesEl conjunto ucraniano continúa jugando fuera de su país.

La Francia de Kylian Mbappé iniciará este viernes 5 de septiembre su camino en las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Su rival será Ucrania, al cual visitará a partir de las 12:45 (CDMX) por la primera jornada del grupo D.

¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Ucrania vs. Francia por las Eliminatorias UEFA

ver también

¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Ucrania vs. Francia por las Eliminatorias UEFA

Una de las particularidades de este encuentro es que la localía del conjunto auriazul no será absoluta. Esto se debe a que el encuentro se llevará a cabo en el Estadio Municipal de Breslavia, ubicado en Polonia, y no en el Olímpico de Kiev, recinto en el cual el combinado ucraniano históricamente recibió a sus rivales.

La razón de esta circunstancia está relacionada al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el cual no permite garantizar la seguridad que demanda un espectáculo deportivo, según determinó UEFA. Esta no será la primera vez que los de Europa del Este se trasladen fuera de su país para jugar como locales, ya que en el pasado lo hicieron en España, República Checa, Eslovaquia y Alemania.

Publicidad
Ucrania recibirá a Francia en el Estadio Municipal de Breslavia, Polonia. (Getty Images)

Ucrania recibirá a Francia en el Estadio Municipal de Breslavia, Polonia. (Getty Images)

Cabe destacar que las Eliminatorias UEFA se dividen en doce grupos, seis de ellos con cinco equipos y los restantes seis con cuatro. En el caso del grupo D, por el cual jugarán Ucrania y Francia, se completa con Azerbaiyán e Islandia. Quien finalice en primer lugar se clasificará de manera directa a la Copa del Mundo, mientras que el segundo irá a un repechaje.

¿Cuáles son los equipos ya clasificados al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026?

Concacaf (América del Norte, Central y Caribe)

  • México (país organizador)
  • Estados Unidos (país organizador)
  • Canadá (país organizador)
Publicidad

Conmebol (América del Sur)

  • Argentina
  • Brasil
  • Ecuador
  • Uruguay
  • Colombia
  • Paraguay

AFC (Asia)

  • Corea del Sur
  • Japón
  • Jordania
  • Australia
  • Uzbekistán
  • Irán

OFC (Oceania)

  • Nueva Zelanda
Publicidad

*Europa y África aún no cuenta con equipos clasificados hasta el momento.

juan ignacio barbieri
Juan Ignacio Barbieri
Lee también
¿Por qué no juega Ousmane Dembélé en Ucrania vs. Francia?
Eliminatorias UEFA

¿Por qué no juega Ousmane Dembélé en Ucrania vs. Francia?

¿Por qué no juega Dembélé y Doué en Francia vs. Alemania por el tercer puesto de la Nations League?
UEFA

¿Por qué no juega Dembélé y Doué en Francia vs. Alemania por el tercer puesto de la Nations League?

Las alineaciones de Alemania vs. Francia por el tercer puesto de la UEFA Nations League 2024-25
UEFA

Las alineaciones de Alemania vs. Francia por el tercer puesto de la UEFA Nations League 2024-25

El nuevo rival que le apareció a Canelo Álvarez
Boxeo

El nuevo rival que le apareció a Canelo Álvarez

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo