Ya todo está listo para que el próximo sábado 1 de noviembre se lleve a cabo una edición más del Clásico Regio en la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX. Ambas escuadras han presentado un torneo interesante, puesto que los dos se encuentran entre los primeros de la tabla general y tienen una gran ventaja con los demás clubes.

Rayados con ausencias

Tomando esto en cuenta, la constante actividad que les ha dado estar en esa posición también los mantiene con algunas bajas. En el caso de Rayados una expulsión a Óliver Torres, la baja de Fidel Ambriz y Santiago Mele son algunos de los inconvenientes que presentará la escuadra regiomontana el próximo fin de semana.

En el caso de los de Tigres vienen mejorando su sistema de juego y también han recuperado jugadores importantes en estos últimos encuentros, sin embargo, este martes, en la práctica de la escuadra se presentó una ausencia que preocupó a toda la afición y es que justo antes de un duelo tan importante como lo es éste, preocupa su baja.

¿Baja para Tigres en el Clásico Regio?

De acuerdo con la información del reportero Vladimir García, Ángel Correa entrenó diferenciado de sus compañeros. El futbolista hizo trabajo en el gym, mientras el resto del equipo lo hizo de manera común, esto encendió las alarmas, sobre todo porque no hubo una situación en especial por la que se diera su ausencia, sino que era probable que mañana estuviera de vuelta.

Según con lo revelado por la misma fuente, no existe ningún reporte por sobrecarga muscular o algún golpe en el partido anterior, sino que la única información que se les dio es que está haciendo “trabajo precautorio”, si bien pareciera que no debe preocupar, si esto se mantiene sería una baja para el duelo ante Rayados.

