Futbol internacional

¡Valieron millones! Los cinco fichajes más caros del mercado de pases de verano en Europa

La ventana de transferencias llegó a su fin en el Viejo Continente y estos fueron los futbolistas por los que más se pagó.

Por Juan Ignacio Barbieri

Alexander Isak, comprado por Liverpool, y Benjamin Sesko, de Manchester United, fueron dos de los protagonistas del mercado de fichajes.
El mercado de fichajes veraniego ya es historia en las principales ligas de Europa. Tal como ocurrió en los últimos años, esta ventana contó con transferencias millonarias, algunas de las cuales no se definieron hasta la fecha límite generando intriga y sorpresa en los aficionados.

Donnarumma, Alexander Isak y más: los mejores fichajes del Deadline Day del mercado de pases de Europa

Uno de los clubes que sobresalió en cuanto a compra de futbolistas fue Liverpool. Con el objetivo de revalidar su título en la Premier League y obtener la UEFA Champions League tras siete años, los Reds rompieron el mercado contratando a tres de los cinco fichajes más caros de este período: Alexander Isak, Florian Wirtz y Hugo Ekitiké. En total, la institución de Merseyside realizó un gasto récord de 489 millones de euros.

En lo que a ligas se refiere, la inglesa, en la que se gastó un total de 3.500 millones, fue la que se quedó con todos los lugares en el Top 5 de los fichajes más caros, según la clasificación de Transfermarkt. Además de Liverpool, Newcastle y Manchester United consiguieron figurar en este ranking gracias a las compras de Nick Woltemade y Benjamin Sesko, respectivamente.

Alexander Isak se convirtió en la compra más cara del mercado de pases de verano al ser adquirido por Liverpool a Newcastle a cambio de 145 millones de euros. (Getty Images)

Para encontrar un club por fuera de la Premier League en la clasificación de las adquisiciones más caras de este mercado hay que bajar hasta el séptimo puesto. Allí aparece Galatasaray, que desembolsó 75 millones de euros en el delantero nigeriano Victor Oshimen. Bayern Múnich, en tanto, es el otro club no inglés dentro de los diez primeros lugares de la nómina y ocupa el noveno lugar gracias a la incorporación del extremo colombiano Luis Díaz (70).

Los cinco fichajes más caros del mercado de pases de verano en Europa

NombreEdadPosiciónClubValor (euros)
Alexander Isak25Delantero centroLiverpool145 millones
Florian Wirtz22Mediocentro ofensivoLiverpool125 millones
Hugo Ekitiké23Delantero centroLiverpool95 millones
Nick Woltemade23MediapuntaNewcastle85 millones
Benjamin Sesko22Delantero centroMan. United76.5 millones
juan ignacio barbieri
Juan Ignacio Barbieri
Los mejores fichajes del último día del mercado de pases
Futbol Internacional

UEFA

UEFA

Liga MX

