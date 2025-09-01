Se terminó. Este lunes 1° de septiembre fue el último día del mercado de pases del mercado de pases en las cinco ligas más importantes de Europa: Premier League, LaLiga de España, Serie A, Ligue 1 y Bundesliga. Como es habitual, el Deadline Day dejó varios fichajes dignos de repasar.

Liverpool fue uno de los grandes protagonistas con el fichaje de Alexander Isak a cambio de 150 millones de euros. Además, otros gigantes de la Premier tuvieron importantes fichajes como salidas. Uno de ellos fue Manchester City, que contrató a Gianluigi Donnarumma y dejó salir a Ilkay Gündogan rumbo al Galatasaray. A continuación, repasa los movimientos más importantes.

ver también Ni Chelsea, ni Roma: Santiago Giménez y su agente, Rafaela Pimenta, confirmaron en qué equipo jugará esta temporada

Mejores fichajes del Deadline Day en la Premier League:

Arsenal : Piero Hincapié

: Piero Hincapié Chelsea : Facundo Buonanotte

: Facundo Buonanotte Liverpool : Alexander Isak

: Alexander Isak Manchester United : Senne Lammens

: Senne Lammens Manchester City: Gianluiggi Donnarumma

Gianluiggi Donnarumma Tottenham : Randal Kolo Muani

: Randal Kolo Muani Aston Villa: Victor Lindelöf y Harvey Elliott

Publicidad

Publicidad

La primera foto de Isak con la playera de Liverpool (@LFC)

Mejores fichajes del Deadline Day en LaLiga de España:

Atlético de Madrid : Nicolás González

: Nicolás González Sevilla : Alexis Sánchez

: Alexis Sánchez Betis : Antony

: Antony Athletic Club: Aymeric Laporte

Alexis Sánchez llegó a Sevilla (@Orgullo_Nervion)

Publicidad

Publicidad

Mejores fichajes del Deadline Day en la Serie A:

AC Milan : Adrien Rabiot

: Adrien Rabiot Inter de Milán : Manuel Akanji

: Manuel Akanji Juventus : Edon Zhegrova

: Edon Zhegrova Napoli: Rasmus Hojlund

Mejores fichajes del Deadline Day en la Ligue 1:

Olympique Marsella : Benjamin Pavard

: Benjamin Pavard Racing de Estrasburgo: Julio Enciso y Ben Chilwell

Mejores fichajes del Deadline Day en la Bundesliga:

Bayern Múnich : Nico Jackson

: Nico Jackson Bayer Leverkusen: Equi Fernández

Publicidad

Publicidad

Nico Jackson posa con el jersey de Bayern Múnich (@FCBayern)

Mejores fichajes del Deadline Day en otras ligas:

Fenerbahce : Marco Asensio, Ederson

: Marco Asensio, Ederson Galatasaray: Ilkay Gündogan

Marco Asensio en su presentación con Fenerbahce (@Fenerbahce)

Publicidad