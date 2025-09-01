Se terminó. Este lunes 1° de septiembre fue el último día del mercado de pases del mercado de pases en las cinco ligas más importantes de Europa: Premier League, LaLiga de España, Serie A, Ligue 1 y Bundesliga. Como es habitual, el Deadline Day dejó varios fichajes dignos de repasar.
Liverpool fue uno de los grandes protagonistas con el fichaje de Alexander Isak a cambio de 150 millones de euros. Además, otros gigantes de la Premier tuvieron importantes fichajes como salidas. Uno de ellos fue Manchester City, que contrató a Gianluigi Donnarumma y dejó salir a Ilkay Gündogan rumbo al Galatasaray. A continuación, repasa los movimientos más importantes.
Mejores fichajes del Deadline Day en la Premier League:
- Arsenal: Piero Hincapié
- Chelsea: Facundo Buonanotte
- Liverpool: Alexander Isak
- Manchester United: Senne Lammens
- Manchester City: Gianluiggi Donnarumma
- Tottenham: Randal Kolo Muani
- Aston Villa: Victor Lindelöf y Harvey Elliott
La primera foto de Isak con la playera de Liverpool (@LFC)
Mejores fichajes del Deadline Day en LaLiga de España:
- Atlético de Madrid: Nicolás González
- Sevilla: Alexis Sánchez
- Betis: Antony
- Athletic Club: Aymeric Laporte
Alexis Sánchez llegó a Sevilla (@Orgullo_Nervion)
Mejores fichajes del Deadline Day en la Serie A:
- AC Milan: Adrien Rabiot
- Inter de Milán: Manuel Akanji
- Juventus: Edon Zhegrova
- Napoli: Rasmus Hojlund
Mejores fichajes del Deadline Day en la Ligue 1:
- Olympique Marsella: Benjamin Pavard
- Racing de Estrasburgo: Julio Enciso y Ben Chilwell
Mejores fichajes del Deadline Day en la Bundesliga:
- Bayern Múnich: Nico Jackson
- Bayer Leverkusen: Equi Fernández
Nico Jackson posa con el jersey de Bayern Múnich (@FCBayern)
Mejores fichajes del Deadline Day en otras ligas:
- Fenerbahce: Marco Asensio, Ederson
- Galatasaray: Ilkay Gündogan
Marco Asensio en su presentación con Fenerbahce (@Fenerbahce)