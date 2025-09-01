Es tendencia:
Donnarumma, Alexander Isak y más: los mejores fichajes del Deadline Day del mercado de pases de Europa

Repasa los movimientos más importantes del último día en la Premier League, LaLiga de España, Serie A, Ligue 1 y Bundesliga.

Por Leandro Barraza

Fichajes del último día del mercado de pases en Europa
Se terminó. Este lunes 1° de septiembre fue el último día del mercado de pases del mercado de pases en las cinco ligas más importantes de Europa: Premier League, LaLiga de España, Serie A, Ligue 1 y Bundesliga. Como es habitual, el Deadline Day dejó varios fichajes dignos de repasar.

Liverpool fue uno de los grandes protagonistas con el fichaje de Alexander Isak a cambio de 150 millones de euros. Además, otros gigantes de la Premier tuvieron importantes fichajes como salidas. Uno de ellos fue Manchester City, que contrató a Gianluigi Donnarumma y dejó salir a Ilkay Gündogan rumbo al Galatasaray. A continuación, repasa los movimientos más importantes.

Mejores fichajes del Deadline Day en la Premier League:

  • Arsenal: Piero Hincapié
  • Chelsea: Facundo Buonanotte
  • Liverpool: Alexander Isak
  • Manchester United: Senne Lammens
  • Manchester City: Gianluiggi Donnarumma
  • Tottenham: Randal Kolo Muani
  • Aston Villa: Victor Lindelöf y Harvey Elliott
La primera foto de Isak con la playera de Liverpool (@LFC)

Mejores fichajes del Deadline Day en LaLiga de España:

  • Atlético de Madrid: Nicolás González
  • Sevilla: Alexis Sánchez
  • Betis: Antony
  • Athletic Club: Aymeric Laporte
Alexis Sánchez llegó a Sevilla (@Orgullo_Nervion)

Mejores fichajes del Deadline Day en la Serie A:

  • AC Milan: Adrien Rabiot
  • Inter de Milán: Manuel Akanji
  • Juventus: Edon Zhegrova
  • Napoli: Rasmus Hojlund

Mejores fichajes del Deadline Day en la Ligue 1:

  • Olympique Marsella: Benjamin Pavard
  • Racing de Estrasburgo: Julio Enciso y Ben Chilwell

Mejores fichajes del Deadline Day en la Bundesliga:

  • Bayern Múnich: Nico Jackson
  • Bayer Leverkusen: Equi Fernández
Nico Jackson posa con el jersey de Bayern Múnich (@FCBayern)

Mejores fichajes del Deadline Day en otras ligas:

  • Fenerbahce: Marco Asensio, Ederson
  • Galatasaray: Ilkay Gündogan
Marco Asensio en su presentación con Fenerbahce (@Fenerbahce)

