Mientras Lionel Messi cuesta 18 millones en Inter Miami, el valor de mercado de Lamine Yamal en Barcelona

Lionel Andrés Messi fue el pasado del FC Barcelona y Lamine Yamal es el presente y futuro del conjunto culé. Muchos comparan al español con el argentino ya que le ven cosas muy similares, aunque todavía tiene que conseguir muchas cosas tanto a nivel personal como colectivo para estar a su altura.

La Pulga supo ser campeón de la Champions League en cuatro oportunidades, ganó muchas ligas en España y Francia, fue campeón en Estados Unidos y también lo ganó todo con su país, donde fue bicampeón de América y campeón del mundo.

Mientras que Yamal con 18 años ya está dando que hablar tanto en España como también en el Barcelona. Ya fue campeón de Europa con la Roja y con el equipo español consiguió cosas importantes a nivel nacional, pero todavía le queda una cuenta pendiente en el plano internacional.

Gracias al nivel que mostró y que seguirá mostrando, la joven promesa es el futbolista más caro del mundo en la actualidad con un valor de 200 millones de euros, según Transfermarkt. Messi, por su parte, está muy lejos ya que la misma fuente lo cotizó en 18 millones de la misma moneda.

Lamine Yamal habló de su vida fuera del campo de juego

El futbolista dejó un recado a todos aquellos que se ocupan de hablar de su vida privada y de los escándalos en los que fue involucrado: “Últimamente, se habla más de mí sobre lo que hago fuera del campo, pero no de lo que hago dentro. Si fuera del Mataró nadie diría que hago una fiesta de 18“.

Lamine Yamal eligió a Messi como el mejor de la historia

“Para mí es el mejor jugador de la historia. Todo lo que hizo dentro y fuera de la cancha me impresionó y me inspira admiración. Donde quiera que va en el mundo deja huella. Me gusta todo de su juego“, reveló el futbolista del Barcelona sobre el argentino.