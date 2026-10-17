Villarreal vs. Elche: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 9 de la LaLiga

Villarreal y Elche se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Estadio de la Ceramica, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Villarreal recibe a Elche este sábado 17 de octubre desde las 08:15 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de la Ceramica. El Villarreal llega golpeado por la visita a Chamartín y necesita reaccionar rápido antes de que la tabla se le empiece a complicar de verdad.

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No es una final, pero para el Elche cada punto fuera de casa vale doble en un arranque de temporada que lo tiene incómodo. Para el conjunto amarillo, en cambio, es la chance de cortar una mala racha antes de que se instale la duda.

La actualidad de ambos equipos

El Villarreal cayó 1-0 ante Real Madrid en su última salida y quedó con 8 puntos en ocho fechas, en la mitad de la tabla. Antes de ese traspié había encadenado dos triunfos consecutivos, así que la base del equipo no es mala, pero el control del partido se le escapó en ese cruce y ahora llega con la necesidad de mostrar una reacción inmediata en su cancha.

El Elche, por su parte, viene de empatar sin goles de local frente a Celta y suma apenas 6 unidades, ubicado 18° entre 20 equipos. Antes de ese empate había ganado como visitante y también había perdido contra Real Madrid, así que alterna rachas sin asentarse. Necesita sumar afuera para despegarse de la parte baja de la tabla, algo que hasta ahora le viene costando.

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El historial entre Villarreal y Elche

Entre Villarreal y Elche hubo 22 enfrentamientos y el historial favorece claramente al conjunto amarillo, que ganó 9 veces por 5 del Elche, con 8 empates en el medio. En las últimas visitas directas el equipo castellonense se quedó con triunfos ajustados, pero la diferencia de gol a favor del Villarreal, 33 contra 23, muestra una ventaja sostenida a lo largo de los años.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 08/03/2026 Villarreal vs. Elche 2-1 Primera División 03/01/2026 Elche vs. Villarreal 1-3 Primera División 04/02/2023 Elche vs. Villarreal 3-1 Primera División 04/09/2022 Villarreal vs. Elche 4-0 Primera División 16/01/2022 Elche vs. Villarreal 1-0 Primera División 22/09/2021 Villarreal vs. Elche 4-1 Primera División 06/02/2021 Elche vs. Villarreal 2-2 Primera División 06/12/2020 Villarreal vs. Elche 0-0 Primera División 10/05/2015 Villarreal vs. Elche 1-0 Primera División 03/01/2015 Elche vs. Villarreal 2-2 Primera División

Horario del partido

México: 08:15 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Espanyol vs. Atlético de Madrid — sábado 17 de octubre, 06:00 hs

Betis vs. Barcelona — sábado 17 de octubre, 10:30 hs

Valencia vs. Athletic Bilbao — sábado 17 de octubre, 13:00 hs

Osasuna vs. Racing de Santander — domingo 18 de octubre, 06:00 hs

Celta vs. Alavés — domingo 18 de octubre, 08:15 hs

Málaga vs. Real Sociedad — domingo 18 de octubre, 10:30 hs

Real Madrid vs. Sevilla — domingo 18 de octubre, 13:00 hs

Getafe vs. Rayo Vallecano — lunes 19 de octubre, 13:00 hs

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En síntesis