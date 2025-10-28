Estalla Real Madrid: Toni Kroos defiende a Vinicius y Daniel Carvajal pasa por quirófano

Real Madrid no tiene paz. Lo que tendría que haber sido una semana festiva por el triunfo en el Clásico ante Barcelona, por LaLiga de España 2025-26, se terminó manchando por la cuestionable actitud de Vinicius al ser reemplazado y la polémica final de referentes como Daniel Carvajal o Thibaut Courtois con Lamine Yamal.

Ya en la rueda de prensa posterior al encuentro, las preguntas estuvieron enfocadas en estas temáticas en lugar del triunfo, tanto así que Xabi Alonso pidió “centrarse en la victoria y lo positivo del partido”. Aunque ya pasaron algunos días, las aguas no se calman: Toni Kroos salió a defender a Vinicius y Carvajal debe pasar por el quirófano.

Toni Kroos, exjugador de Real Madrid (GETTY IMAGES)

¿Qué dijo Toni Kroos sobre la escena de Vinicius?

La leyenda de Real Madrid opinó sobre el episodio de su excompañero en declaraciones publicadas por el diario Marca: “Cuando haces un partido excepcional, sobre todo en un encuentro como este, al menos no estás contento. A mí tampoco me gustó nunca que me sustituyeran“. Sin embargo, el alemán completó: “Siendo justo, nunca me he ido al vestuario justo después de ser cambiado. Entiendo su enfado, pero como se ve en las imágenes, no se transmite de la forma ideal”.

Carvajal, otra vez al quirófano

Por si fuera poco, el referente Daniel Carvajal -protagonista en la trifulca con Lamine Yamal- fue sometido a una artroscopia, tras detectarle un cuerpo libre articular en la rodilla derecha, aquella que se lesionó en octubre del año pasado. El tiempo estimado de baja es de entre seis y diez semanas.

En síntesis