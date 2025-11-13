Ricardo La Volpe es uno de los grandes entrenadores que ha tenido el futbol latinoamericano en las últimas dos décadas. Campeón del Mundo con Argentina en 1978, el futbolista logró tener constancia en su carrera, aunque desde 2019 entró en un parate.

Ahora aprovecha acudir a medios de comunicación a aportar sus conocimientos, analizar y debatir sobre el mundo del futbol. Sin embargo, en las últimas horas se conoció la noticia de que podría volver al ruedo en el futbol de Argentina, en un equipo con tradición.

Y es que acorde a Aire de Santa, el Bigotón estaría en carpeta de Colón de Santa Fe, equipo campeón en 2021 del futbol argentino, subcampeón de la Copa Sudamericana 2019 pero que ahora está disputando la Segunda División tras su descenso en 2023 en un desempate contra Gimnasia y Esgrima La Plata.

Ricardo La Volpe no dirige desde 2019, cuando estuvo al mando de Toluca. [Foto: Getty Images]

En Argentina, los clubes eligen a sus directivos y, en unas semanas, la afición de Colón irá a elecciones. Uno de los candidatos a presidente le confirmó a este medio que La Volpe es su candidato. “Es el primer nombre de nosotros y con el que intentaremos arreglar“, dijo Carlos Trod. “Tenemos 3 técnicos más, pero hoy la cabeza la tenemos en Ricardo La Volpe“.

Las elecciones serán el domingo 30 de noviembre de 2025 y el candidato que gane las elecciones tomará el poder al otro día y comenzará a armar el plantel para la temporada 2026. En caso de resultar ganador Trod, La Volpe estaría muy carca de volver a dirigir.

¿Cuál fue la última experiencia de Ricardo La Volpe como entrenador?

La última vez que La Volpe dirigió fue en 2019, cuando tuvo un paso por Toluca en la Liga MX. Allí dirigió 29 partidos, donde cosechó 12 triunfos, 7 empates y 10 derrotas, obteniendo el 49,43% de los puntos. Hoy, a sus 73 años, espera un proyecto adecuado para poder volver al ruedo.

