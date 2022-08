Si bien el campeonato de la Liga MX disputó una nueva cita el pasado fin de semana, sabiendo que días antes hubo una Fecha Doble, es decir encuentros de una cita entresemana, la presente semana nuevamente tuvo varios partidos que no acontecen a la denominada faceta del campeonato. De hecho, son juegos de la jornada 16 por la Liga MX que se adelantaron.

¿Por qué se adelantaron la mayoría de los partidos de la J16 sabiendo que se aproxima la J11 del campeonato? Para evitar el empalme de juegos con la Fecha FIFA de septiembre, la cual se llevará a cabo entre el 20 y 27 de ese mes. Y sabiendo que el calendario del campeonato es apretado pensando en el Mundial de Qatar 2022 (20 de noviembre a 18 de diciembre), dicha cita se distribuyó con antelación.

Es por ello que los partidos de Toluca vs. Puebla, FC Juárez vs. Atlético de San Luis, Chivas de Guadalajara vs. Rayados de Monterrey, Querétaro vs. América, Tigres UANL vs. Pumas UNAM, Pachuca vs. Atlas y Xolos de Tijuana vs. Santos Laguna tuvieron lugar y otros lo tendrán el jueves 25 de agosto, sabiendo que hay dos cotejos que no se disputarán hasta más adelante. Te contamos el día y el horario de esos mismos.

+Liga MX: ¿Cuándo se juegan los partidos restantes de la J16 del Apertura 2022?

Cruz Azul vs. León va a estar disputándose el jueves 15 de septiembre desde las 19:00 hora CDMX, con sede en el Estadio Azteca.

Necaxa vs. Mazatlán se efectuará el día viernes 23 de septiembre a partir de las 19:00 hora CDMX, desde el Estadio Victoria de Aguascalientes.

Resultados de la J16 del Apertura 2022 por la Liga MX