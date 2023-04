Pocos pueden negar en la actualidad que Alexis Vega es uno de los jugadores más talentosos de la Liga MX. El futbolista de Chivas posee una gran habilidad y es hoy por hoy una de las piezas más importantes que tiene Veljko Paunovic. Incluso, se trata también de un jugador que siempre está en consideración para la Selección Mexicana.

Sin embargo, pocos conocen al Alexis Vega de niño, cuando apenas si tenía el sueño de llegar a ser futbolista. El atacante de Chivas ha hablado sobre sus inicios en el podcast de Jesús Angulo, pero esta vez lo hizo en el de "Pláticas Aldiente" y dejó una conmovedora anécdota de sus padres.

"Hubo un torneo en Pumas que ellos hacían en Estados Unidos, pero ellos no cubrían el viaje. En ese tiempo mis papás no tenían la posibilidad de poder mandarme. Tenía un tío que en paz descanse al que le iba súper bien y me daba casi la mitad de los viajes para que pudiera ir", contó Alexis Vega sobre un torneo infantil cuando apenas tenía diez años.

Vendieron los muebles

Consciente de lo que implicaba para su familia, Alexis Vega consideró no jugar el torneo: "Le dije a mis papás 'no tenemos el dinero, no hay que ir'. Mis papás me dijeron, eso nunca se me va a olvidar, no sé cómo le vamos a hacer, pero de que tú te vas, te vas". A falta de una semana para el plazo límite, sus padres vendieron los muebles de la casa para que Alexis pudiera ir al torneo.