Desde la salida de Guillermo Almada, que fue un golpe duro para la afición, Pachuca ha estado buscando encontrar su mejor versión futbolística en esta nueva temporada con un entrenador diferente. Con Jaime Lozano al mando, el inicio del Apertura 2025 fue más que prometedor, sumando cuatro victorias en las primeras cuatro jornadas.

Sin embargo, los últimos partidos no han sido los esperados y el equipo necesitaba reforzarse antes de que cierre el mercado. La directiva se movió rápido y logró un acuerdo por un jugador con mucha experiencia que aportará jerarquía al plantel.

Según informó la periodista María José Flores, Pachuca llegó a un acuerdo para que Enner Valencia se sume al club. El delantero ecuatoriano llega proveniente del Inter de Porto Alegre, listo para aportar experiencia además de goles que es lo primordial.

Este martes, Valencia volvió a ser protagonista en las Eliminatorias Sudamericanas, anotando un gol de penal en la victoria de Ecuador ante el campeón del mundo, Argentina. Su regreso al futbol mexicano llega en un momento clave para Los Tuzos.

Enner Valencia vuelve a Pachuca

Tras confirmarse que jugará en el equipo mexicano, esta será la segunda etapa del atacante ecuatoriano en la institución. La primera había sido entre 2013 y 2014, antes de que de el salto a la Premier League para jugar en el West Ham por tres temporadas.

