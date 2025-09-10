Es tendencia:
logotipo del encabezado
LIGA MX

Acuerdo cerrado: Pachuca se lleva delantero internacional con experiencia en la Premier League

El equipo de Jaime Lozano acordó la compra de un delantero con pasado en Europa antes el cierre del mercado de pases.

Por Ramiro Canessa

Pachuca cerró la compra de un delantero internacional.
© Getty Images.Pachuca cerró la compra de un delantero internacional.

Desde la salida de Guillermo Almada, que fue un golpe duro para la afición, Pachuca ha estado buscando encontrar su mejor versión futbolística en esta nueva temporada con un entrenador diferente. Con Jaime Lozano al mando, el inicio del Apertura 2025 fue más que prometedor, sumando cuatro victorias en las primeras cuatro jornadas.

Aaron Ramsey reveló el motivo por el cual llegó a Pumas y la importancia de Efraín Juárez

ver también

Aaron Ramsey reveló el motivo por el cual llegó a Pumas y la importancia de Efraín Juárez

Sin embargo, los últimos partidos no han sido los esperados y el equipo necesitaba reforzarse antes de que cierre el mercado. La directiva se movió rápido y logró un acuerdo por un jugador con mucha experiencia que aportará jerarquía al plantel.

Según informó la periodista María José Flores, Pachuca llegó a un acuerdo para que Enner Valencia se sume al club. El delantero ecuatoriano llega proveniente del Inter de Porto Alegre, listo para aportar experiencia además de goles que es lo primordial.

Publicidad

Este martes, Valencia volvió a ser protagonista en las Eliminatorias Sudamericanas, anotando un gol de penal en la victoria de Ecuador ante el campeón del mundo, Argentina. Su regreso al futbol mexicano llega en un momento clave para Los Tuzos.

Enner Valencia vuelve a Pachuca

Tras confirmarse que jugará en el equipo mexicano, esta será la segunda etapa del atacante ecuatoriano en la institución. La primera había sido entre 2013 y 2014, antes de que de el salto a la Premier League para jugar en el West Ham por tres temporadas.

Publicidad
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
De no creer: Pachuca comunicó la salida de uno de sus recientes fichajes
Liga MX

De no creer: Pachuca comunicó la salida de uno de sus recientes fichajes

Jerarquía para la Liga MX: dos juegos, dos goles para Saint-Maximin en América
Liga MX

Jerarquía para la Liga MX: dos juegos, dos goles para Saint-Maximin en América

¿Por qué no juegan Henry Martin y Allan Saint-Maximin en América vs. Pachuca por el Apertura 2025?
Liga MX

¿Por qué no juegan Henry Martin y Allan Saint-Maximin en América vs. Pachuca por el Apertura 2025?

La fuerte advertencia de Terence Crawford a Canelo Álvarez
Boxeo

La fuerte advertencia de Terence Crawford a Canelo Álvarez

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo