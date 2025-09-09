Aaron Ramsey debutó con Pumas UNAM el pasado 24 de agosto en lo que fue el empate de los Felinos por 0-0 con Club Puebla. Después de perderse algunos partidos porque se estaba recuperando de una lesión, el centrocampista galés ya empezó a tomar ritmo futbolístico.

El exjugador del Arsenal y Juventus, entre otros equipos, fue el primer fichaje de Pumas en el mercado. Efraín Juárez fue un hombre importante para convencer a Aaron Ramsey y el mediocampista ya empezó a responder en el campo tras su gol que le dio la victoria a los Felinos contra Atlas.

Durante la Fecha FIFA, y a la espera del próximo partido de Pumas en la Liga MX, el club compartió una entrevista con Aaron Ramsey a través de los canales oficiales. Allí, el futbolista habló de por qué eligió al equipo auriazul y la importancia de Efraín Juárez.

“Esa es la cultura, esa fue otra razón por la que quise venir. Siento que este es un club familiar, en donde los jugadores quieren formar parte de este proyecto, así que sí, quería estar aquí y experimentarlo. Me siento bien, siento que estoy progresando. (A la afición) Solo quiero darles las gracias porque han sido muy buenos conmigo; la bienvenida que he tenido ha sido brillante y estoy muy orgulloso de representar a este club”, comentó en un inicio el galés.

Efraín Juárez fue clave para la llegada de Aaron Ramsey (Getty Images)

“Hablé mucho con el entrenador antes de venir, así que sí, estaba emocionado por lo que él había logrado en su carrera hasta ahora y el éxito que había tenido. La visión que tenía para los Pumas y venir a jugar al club más grande de México fue algo obvio”, agregó Aaron Ramsey.

Por otro lado, el europeo reconoció que no conocía mucho de la Liga MX pero se mostró entusiasmado: “Seré honesto, no sabia mucho, pero hablé con algunas personas antes y me dijeron que era una liga competitiva y de calidad. Los partidos en los que he participado hasta ahora lo han demostrado, es un buen desafío“.

Por último, Aaron Ramsey tiene claro cuál debe ser el objetivo de Pumas: “Este es un club con mucha historia y quiero formar parte de ella ganando cosas importantes aquí. Confío en mis compañeros, en el cuerpo técnico y en este club. Creo que estamos en un buen momento y lo estamos haciendo muy bien. Todos queremos lo mismo, y como dije, partido a partido nos veo crecer”.

¿Cuándo vuelve a jugar Pumas?

Pumas logró su segunda victoria en el Apertura 2025 después de vencer por 1-0 a Atlas antes de la Fecha FIFA. Y una vez que finalice la misma, el equipo de Efraín Juárez se enfrentará este viernes contra Mazatlán como visitante por la Jornada 8 de la Liga MX.

