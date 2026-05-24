¿Tiempo extra o penales? Cómo se define la final de Pumas vs. Cruz Azul en caso de empate en CU

Los universitarios reciben a La Máquina Celeste por la segunda final para definir al campeón del Clausura 2026.

Desde las 19:00 hs de la CDMX se juega el segundo partido de la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Pumas UNAM recibe a Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario en un duelo que promete muchísima tensión y un campeón que todavía está completamente abierto.

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El encuentro de ida se disputó el jueves pasado en el Estadio Ciudad de los Deportes y terminó igualado 0-0. Por ese motivo, cualquiera de los dos equipos puede quedarse con el título esta noche dependiendo de lo que ocurra en CU.

Durante las fases anteriores de la Liguilla, los equipos que habían terminado mejor posicionados en la tabla general contaban con ventaja deportiva. Es decir, en caso de empate global avanzaban automáticamente a la siguiente ronda sin necesidad de tiempo extra ni penales.

Por esa razón, muchos aficionados comenzaron a preguntarse si en la final sucede lo mismo y si Pumas UNAM, por haber terminado mejor ubicado en el certamen, podría consagrarse campeón simplemente empatando el partido ante Cruz Azul.

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Si la final termina empatada, habrá tiempos extra y penales

A diferencia de las rondas anteriores, en la final de la Liga MX ya no existe la ventaja deportiva como en cuartos y semifinales. Si el marcador global termina igualado después de los 90 minutos, el partido se extenderá a dos tiempos extra de 15 minutos cada uno.

En caso de que la igualdad continúe luego del alargue, el campeón del Clausura 2026 se definirá desde el punto penal. De esta manera, tanto Pumas UNAM como Cruz Azul están obligados a ganar dentro de la cancha para levantar el título.

En sintesis

El club Pumas UNAM recibe hoy a Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario.

recibe hoy a Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario. El partido de ida de la final del Clausura 2026 terminó empatado 0-0 el jueves.

terminó empatado 0-0 el jueves. La Liga MX definirá al campeón en tiempos extra o penales si persiste el empate.