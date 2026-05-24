Pumas y Cruz Azul se enfrentan este domingo 24 de mayo por la vuelta de la final de la Liga MX después de lo que fue el empate 0-0 en la ida del jueves. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Olímpico Universitario y comienza a las 19:00hs (CDMX).
El equipo de Efraín Juárez consiguió un buen resultado en el primer partido y tendrá la chance de coronarse campeón enfrente de sus aficionados. Pumas no gana un título de la Liga MX desde 2011 y busca cortar la sequía de 15 años sin sumar una estrella.
Por su parte, Cruz Azul fue subcampeón en el Clausura 2024 y no es campeón en la Liga MX desde 2021. La Máquina no pudo conseguir una ventaja en la ida y ahora el equipo de Joel Huiqui intentará llevarse el triunfo en CU para coronarse y asegurar su continuidad.
La probable alineación de Pumas
- Keylor Navas
- Pablo Bennevendo
- Nathan Silva
- Rubén Duarte
- Álvaro Angulo
- Adalberto Carrasquilla
- Pedro Vite
- Jordan Carrillo
- Uriel Antuna
- Juninho Vieira
- Robert Morales
La probable alineación de Cruz Azul
- Kevin Mier
- Jeremy Márquez
- Willer Ditta
- Gonzalo Piovi
- Omar Chagoya
- Amaury García
- Agustín Palavecino
- Carlos Rodríguez
- José Paradela
- Carlos Rotondi
- Christian Ebere