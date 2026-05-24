Pumas no es campeón desde 2011, mientras que Cruz Azul no lo hace desde 2021. Todo se define en el Estadio Olímpico Universitario.

Pumas y Cruz Azul se enfrentan este domingo 24 de mayo por la vuelta de la final de la Liga MX después de lo que fue el empate 0-0 en la ida del jueves. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Olímpico Universitario y comienza a las 19:00hs (CDMX).

Publicidad

El equipo de Efraín Juárez consiguió un buen resultado en el primer partido y tendrá la chance de coronarse campeón enfrente de sus aficionados. Pumas no gana un título de la Liga MX desde 2011 y busca cortar la sequía de 15 años sin sumar una estrella.

Por su parte, Cruz Azul fue subcampeón en el Clausura 2024 y no es campeón en la Liga MX desde 2021. La Máquina no pudo conseguir una ventaja en la ida y ahora el equipo de Joel Huiqui intentará llevarse el triunfo en CU para coronarse y asegurar su continuidad.

La probable alineación de Pumas

Keylor Navas

Pablo Bennevendo

Nathan Silva

Rubén Duarte

Álvaro Angulo

Adalberto Carrasquilla

Pedro Vite

Jordan Carrillo

Uriel Antuna

Juninho Vieira

Robert Morales

Publicidad

La probable alineación de Cruz Azul