Entérate cuál es el panorama por delante para los 'Felinos' en el duelo de esta tarde ante 'La Máquina'.

Para cortar con la década y media de desilusiones, Pumas UNAM buscará esta noche convertirse en el nuevo campeón de la Primera División de México. El cuadro auriazul se medirá ante Cruz Azul por la revancha de la gran final, en uno de los partidos más importantes de su historia moderna. El título del Clausura 2026 está en juego en el cierre de la Liguilla.

Publicidad

En el primer enfrentamiento de la serie, disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes, Cruz Azul y Pumas vienen de igualar sin goles. Ahora, el encuentro de vuelta se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Universitario, donde el equipo de Efraín Juárez será local. Una multitud ocupará las gradas del recinto en CU para buscar todos juntos la consagración en la Liga MX.

Ahora bien, este duelo dentro del esquema de ‘eliminación directa’ y que coronará al ganador del campeonato, tendrá una diferenciación respecto a las fases previas. Será importante explicar los escenarios del compromiso, especialmente para Pumas, puesto que genera confusión el hecho de haber sido superlíderes.

Pumas y Cruz Azul, a todo o nada por la gloria [Foto: Getty]

Publicidad

Qué pasa si Pumas pierde ante Cruz Azul en la vuelta de la final:

En caso de una derrota de los ‘Felinos’ esta tarde, Pumas UNAM será subcampeón del Clausura 2026 y Cruz Azul se quedará con el título. Una victoria de la visita pondría a ‘La Máquina’ por encima en el global de la serie, y por lo tanto, lo coronaría. En tal caso, los de CU se quedarían con las manos vacías.

Qué pasa si Pumas empata ante Cruz Azul en la vuelta de la final:

En caso de una igualdad entre ambos este domingo, Pumas UNAM y Cruz Azul irán a un alargue de treinta minutos. A diferencia de las rondas anteriores, si hay empate global (como quedaría si igualan esta revancha), los ‘Universitarios’ no cuentan con ventaja deportiva por la posición. Irían a prórroga, y si no, a penales.

Qué pasa si Pumas gana ante Cruz Azul en la vuelta de la final:

En caso de un triunfo del elenco auriazul hoy, Pumas UNAM será campeón del Clausura 2026, pues se impondría en el marcador total de esta llave. Con el empate de la ida, al sumar una victoria del equipo de Efraín Juárez en la revancha, se quedarían con el título. Apostarán así a conseguirlo en el tiempo regular.