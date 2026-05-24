La tecnología arrojó su vaticinio de la revancha de la serie decisiva de Liguilla entre los auriazules y los celestes.

¡Se acaba el Clausura 2026! Llegó el día más esperado del primer semestre del año en el futbol mexicano: Pumas UNAM y Cruz Azul definen al nuevo dueño de la corona. Tras un largo camino transitado por ambas grandes instituciones en fase regular y Liguilla, una de las dos se quedará con el trofeo y la otra, tendrá pesadillas esta noche.

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En la antesala del partido de vuelta de la gran final, la inteligencia artificial realizó una predicción de lo que será este compromiso determinante entre los ‘Felinos’ y ‘La Máquina’. Con resultado, goleadores y cronología, simuló esta definición del título de la Liga MX, en base a veinte factores que cruzan diferentes variantes de la temporada.

Según el pronóstico arrojado por la IA, los ‘Universitarios’ ganarán la revancha este domingo por la noche en CU y serán los nuevos campeones de Primera División de México. En base a lo construido, Efraín Juárez conducirá a su equipo a la victoria en los noventa minutos de partido y sin la necesidad de recurrir a una prórroga adicional.

Pumas sería el campeón según la IA [Foto: Getty]

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De acuerdo al vaticinio de la tecnología, será 2-1 para Pumas en la vuelta ante Cruz Azul, quedándose con el resultado global por 2-1 justamente tras el empate sin goles en la ida. Para poder llegar a ese triunfo, el cuadro auriazul tendrá que sufrir más de la cuenta y terminará imponiéndose con un tanto agónico sobre la hora en su cancha.

En este sentido, el análisis de la inteligencia artificial de la vuelta de la final del Clausura 2026 coloca a Robert Morales y Jordan Carrillo como los héroes de Pumas UNAM. Por su parte, para el equipo perdedor Cruz Azul, José Paradela convertiría la anotación que no le alcanzaría para poder llevarse una victoria de Ciudad Universitaria.

En primer lugar, Robert Morales abriría el marcador a los 41 minutos de partido, definiendo cruzado tras un pase filtrado de Vite. En el complemento, a los 63 minutos, José Paradela empujaría el balón en el área luego de un centro atrás de Rotondi desde la izquierda. Finalmente, a los 89 minutos, Jordan Carrillo engancharía y la clavaría de derecha después de un contraataque letal de López.