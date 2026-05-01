Santos Laguna tomó la decisión de que Omar Tapia no continúe como entrenador del equipo principal una vez finalizada su participación en el Clausura 2026. Pero el técnico no es que abandonará el club sino que volverá a ser el Director de las Fuerzas Básicas de la institución lagunera.

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Por esta razón, Santos Laguna tiene decidido contratar a un nuevo entrenador de cara al Apertura 2026. Aleco Irarragorri, Presidente del conjunto guerrero, reveló que analizan varios perfiles de técnicos y que tienen claro qué están buscando a la hora de contratar a un DT.

​”Buscamos un perfil que pueda transmitirle a la afición y al equipo el modelo de juego que estamos buscando: agresivo, propositivo y con una buena estructura defensiva“, comentó el directivo de Santos Laguna en una entrevista con Mediotiempo.

Omar Tapia vuelve a las Fuerzas Básicas de Santos Laguna (Getty Images)

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Asimismo, Aleco Irarragorri comentó que el proceso de selección está avanzado y que en las próximas dos semanas el próximo entrenador de Santos Laguna ya debería ser oficializado. El club lagunero viene de ser el peor equipo de la Liga MX, aunque con Omar Tapia mejoró en los últimos resultados.

Los últimos entrenadores de Santos Laguna

Santos Laguna viene siendo de los peores equipos del torneo nacional desde hace un par de años. La directiva ha contratado a distintos entrenadores que no pudieron conseguir buenos resultados y el club lagunero no juega la Liguilla desde el Clausura 2023.

El técnico en ese momento fue Pablo Repetto. Luego pasaron Ignacio Ambriz, Fernando Ortiz y Francisco Rodríguez Vílchez. Aleco Irarragorri y la directiva esperan acertar con la llegada del nuevo técnico para que Santos Laguna vuelva a los primeros planos.

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En síntesis