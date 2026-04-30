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Selección Mexicana

Confirman la presencia de Memo Ochoa en el Mundial 2026 y se revela su fecha de retiro

El periodista italiano Fabrizio Romano dio a conocer la información este jueves 30 de abril, a poco más de un mes para la cita mundialista.

Memo Ochoa jugará el Mundial 2026
© Getty ImagesMemo Ochoa jugará el Mundial 2026

Fin del misterio: Guillermo Ochoa jugará el Mundial 2026. Luego de semanas de incertidumbre, el periodista Fabrizio Romano dio a conocer que el Memo finalmente estará en la lista de convocados de la Selección Mexicana.

De esta manera, el experimentado portero de AEL Limassol FC compartirá el récord histórico de más presencias en Mundiales (6) con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Además, Romano también confirmó que Ochoa -quien cumplirá 41 años en julio- dejará el futbol una vez que finalice la Copa del Mundo. Su contrato con AEL Limassol llega a su fin el 31 de mayo y quedará todo listo para que el Memo se despida luego de la cita mundialista.

Leandro Barraza
Leandro Barraza
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