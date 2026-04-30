Confirman la presencia de Memo Ochoa en el Mundial 2026 y se revela su fecha de retiro

Fin del misterio: Guillermo Ochoa jugará el Mundial 2026. Luego de semanas de incertidumbre, el periodista Fabrizio Romano dio a conocer que el Memo finalmente estará en la lista de convocados de la Selección Mexicana.

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De esta manera, el experimentado portero de AEL Limassol FC compartirá el récord histórico de más presencias en Mundiales (6) con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

🚨🇲🇽 Memo Ochoa will play his 6th World Cup representing Mexico as the legendary goalkeeper will make the squad.



Ochoa will then retire from professional football right after, leaving club and national team. 👋🏼 pic.twitter.com/fnJX2B3O6s — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 30, 2026

Además, Romano también confirmó que Ochoa -quien cumplirá 41 años en julio- dejará el futbol una vez que finalice la Copa del Mundo. Su contrato con AEL Limassol llega a su fin el 31 de mayo y quedará todo listo para que el Memo se despida luego de la cita mundialista.