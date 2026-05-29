Si hay un mercado difícil de cubrir en el futbol mexicano, es el de los porteros. Distintos clubes han terminado saliendo a buscar goleros al extranjero, los cuales no han estado a la altura. Por ello, la oportunidad de Carlos Acevedo comienza a eregirse como atractiva dentro del ámbito local, como alternativa para los clubes más poderosos de la Liga MX.

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El guardameta es uno de los que más tarea tienen, por ser su club uno de los que más remates reciben por partido en el campeonato. Así, dentro de los rendimientos más que nada bajos de su equipo, el arquero ha podido destacarse en Santos Laguna, con un alto promedio de goles evitados. Si alguien puede mostrarse cada jornada, sin dudas es él.

La carrera de Carlos Acevedo ha sido especial para lo que nos acostumbra este deporte, recorriendo toda en el mismo club. También por ello es que una salida empieza a verse clara. Además, la institución sabe que su convocatoria al Mundial 2026 elevará su cotización como nunca antes, siendo el momento ideal para conseguir una moneda a cambio de su ficha.

Bajo estas circunstancias, todo se encamina para que, una vez regresado de la Copa del Mundo, el portero sea transferido. En este contexto, tres clubes mexicanos aparecen en carrera por el fichaje del guardameta de 27 años de edad. Todos ellos, con capital económico alto como para alcanzar las pretensiones que disponga Santos Laguna.

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Tres clubes se pelearán por Carlos Acevedo [Foto: Getty]

Los primeros dos, confirmados desde el seno de la directiva verdiblanca, son los que venían reportándose hace algunos días: el Club América y Toluca. En el caso de las ‘Águilas’ el interés es más concreto y han existido más conversaciones, mientras que Toluca marcha un poco por detrás. No obstante, hay otro interesado de mucho más poder.

Según reveló Modo Guerrero, el medio partidario más fiable de Santos Laguna, Rayados de Monterrey se metió en la pelea por Carlos Acevedo con vistas al próximo verano. A ‘La Pandilla’ le sucede algo similar: tendrá a Santiago Mele en el Mundial y buscará venderlo cuando suba el precio. Por ello, contempla al golero mexicano como reemplazo.

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Estos contactos fueron ratificados por fuentes dentro de la directiva lagunera; sin embargo, no se apresurarán en venderlo para poder sacar su mejor tajada. Carlos Acevedo estará en la Copa del Mundo con la Selección Mexicana y esperarán a su retorno para definir su futuro. Primero, a esperar ofertas formales y luego a analizar las cartas sobre la mesa. Santos Laguna confía en poder hacer caja de buena manera.