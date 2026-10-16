Alineaciones de Necaxa y Atlas por la Liga MX: formaciones probables

Necaxa recibe a Atlas este viernes 16 de octubre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Victoria. Necaxa viene de empatar 3-3 con Pachuca y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Atlas viene de empatar 1-1 con Guadalajara y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Necaxa y Atlas
Necaxa (4-1-4-1): Luís Jiménez, Emilio Martínez, Agustín Oliveros, Diego Ochoa, Carlos Vargas, Miguel Rodríguez, Danny Leyva, Pedro Pedraza, Matías Espíndola, Owen González, Julián Carranza. DT: Juan Reynoso.
Atlas (3-4-2-1): Camilo Vargas, Jorge Sánchez, Adonis Frías, Juanjo Purata, Ryan Mmaee, Kevin Zenón, Elías Montiel, Paulo Ramírez, Luís Esteves, Milton Valenzuela, Florián Monzón. DT: Hernán Crespo.
La previa de Necaxa y Atlas: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 16 de octubre
- Hora: 19:00 (hora de México)
- Estadio: Estadio Victoria
- Historial: 39 cruces — Necaxa ganó 12, Atlas ganó 17 y empataron 10
- Último antecedente: 17/01/2026: Necaxa 0-1 Atlas
- Próximo partido de Necaxa: vs. Guadalajara, miércoles 21 de octubre
- Próximo partido de Atlas: vs. Club América, jueves 22 de octubre