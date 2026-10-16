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Alineaciones de Necaxa y Atlas por la Liga MX: formaciones probables

Necaxa y Atlas se enfrentan este viernes 16 de octubre en el Estadio Victoria por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

Necaxa vs. Atlas, Liga MX
Necaxa vs. Atlas, Liga MX

Necaxa recibe a Atlas este viernes 16 de octubre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Victoria. Necaxa viene de empatar 3-3 con Pachuca y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Atlas viene de empatar 1-1 con Guadalajara y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Necaxa y Atlas

Necaxa (4-1-4-1): Luís Jiménez, Emilio Martínez, Agustín Oliveros, Diego Ochoa, Carlos Vargas, Miguel Rodríguez, Danny Leyva, Pedro Pedraza, Matías Espíndola, Owen González, Julián Carranza. DT: Juan Reynoso.

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Atlas (3-4-2-1): Camilo Vargas, Jorge Sánchez, Adonis Frías, Juanjo Purata, Ryan Mmaee, Kevin Zenón, Elías Montiel, Paulo Ramírez, Luís Esteves, Milton Valenzuela, Florián Monzón. DT: Hernán Crespo.

La previa de Necaxa y Atlas: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 16 de octubre
  • Hora: 19:00 (hora de México)
  • Estadio: Estadio Victoria
  • Historial: 39 cruces — Necaxa ganó 12, Atlas ganó 17 y empataron 10
  • Último antecedente: 17/01/2026: Necaxa 0-1 Atlas
  • Próximo partido de Necaxa: vs. Guadalajara, miércoles 21 de octubre
  • Próximo partido de Atlas: vs. Club América, jueves 22 de octubre
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