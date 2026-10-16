Necaxa vs. Atlas en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 12 de la Liga MX

Necaxa y Atlas se enfrentan este viernes 16 de octubre, en el Estadio Victoria, por la jornada 12 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

Necaxa recibe a Atlas este viernes 16 de octubre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Victoria. Necaxa llega urgido de puntos y necesita reencontrarse con el triunfo después de varias semanas complicadas. Atlas, en cambio, aparece como uno de los equipos más sólidos del torneo y no quiere perder el paso.

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Para los Rayos el partido es una oportunidad de cortar una racha floja y acercarse a la zona media de la tabla. Atlas busca consolidarse entre los primeros lugares y sacar ventaja de un rival que atraviesa un mal momento.

La actualidad de ambos equipos

Necaxa está 17° con 9 puntos en 11 partidos y no logra encontrar continuidad. En su última salida empató 3-3 ante Pachuca en un partido de ida y vuelta, pero antes había caído con Club América y con Atlético San Luis, dos derrotas que lo dejaron complicado en la tabla.

Atlas tiene 18 puntos y marcha 6°, en zona de clasificación directa. Viene de empatar 1-1 de local ante Guadalajara, resultado que cortó una buena racha tras el triunfo 3-2 en su visita a Tijuana. El equipo de los Zorros se mantiene como uno de los más regulares del certamen.

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El historial entre Necaxa y Atlas

El historial entre ambos tiene a Atlas como el más ganador: de 39 partidos se quedó con 17 triunfos, por 12 de Necaxa, y hubo 10 empates. En lo que respecta a goles, Atlas también saca ventaja con 60 tantos convertidos contra 46 de los Rayos.

En los enfrentamientos más recientes la mano la tuvo Atlas, que ganó el último duelo 1-0 y antes se había impuesto 5-3 en un partido con mucho gol. Necaxa no gana un cruce directo desde febrero de 2025, cuando sorprendió con un 4-0 como visitante.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 17/01/2026 Necaxa vs. Atlas 0-1 Liga MX 29/12/2025 Atlas vs. Necaxa 5-3 Club Friendlies 27/09/2025 Atlas vs. Necaxa 3-2 Liga MX 19/02/2025 Atlas vs. Necaxa 0-4 Liga MX 10/11/2024 Necaxa vs. Atlas 0-0 Liga MX 15/01/2024 Necaxa vs. Atlas 2-1 Liga MX 11/11/2023 Atlas vs. Necaxa 0-0 Liga MX 22/04/2023 Necaxa vs. Atlas 1-3 Liga MX 02/10/2022 Atlas vs. Necaxa 1-0 Liga MX 08/04/2022 Atlas vs. Necaxa 2-1 Liga MX

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Horario del partido

México: 19:00 hs

Por dónde ver el partido

México: FOX One, FOX+

FOX One, FOX+ Estados Unidos: FOX Deportes

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Tijuana vs. Puebla — viernes 16 de octubre, 21:00 hs

Atlante vs. Pumas UNAM — viernes 16 de octubre, 21:00 hs

Santos Laguna vs. Querétaro — sábado 17 de octubre, 17:00 hs

Guadalajara vs. Tigres — sábado 17 de octubre, 17:07 hs

Toluca vs. Atlético San Luis — sábado 17 de octubre, 19:00 hs

León vs. Club América — sábado 17 de octubre, 19:00 hs

Cruz Azul vs. FC Juárez — sábado 17 de octubre, 21:10 hs

Monterrey vs. Pachuca — domingo 18 de octubre, 19:00 hs

En síntesis