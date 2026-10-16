Necaxa vs. Atlas en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 12 de la Liga MX

Necaxa recibe a Atlas este viernes 16 de octubre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Victoria. Necaxa llega urgido de puntos y necesita reencontrarse con el triunfo después de varias semanas complicadas. Atlas, en cambio, aparece como uno de los equipos más sólidos del torneo y no quiere perder el paso.
Para los Rayos el partido es una oportunidad de cortar una racha floja y acercarse a la zona media de la tabla. Atlas busca consolidarse entre los primeros lugares y sacar ventaja de un rival que atraviesa un mal momento.
La actualidad de ambos equipos
Necaxa está 17° con 9 puntos en 11 partidos y no logra encontrar continuidad. En su última salida empató 3-3 ante Pachuca en un partido de ida y vuelta, pero antes había caído con Club América y con Atlético San Luis, dos derrotas que lo dejaron complicado en la tabla.
Atlas tiene 18 puntos y marcha 6°, en zona de clasificación directa. Viene de empatar 1-1 de local ante Guadalajara, resultado que cortó una buena racha tras el triunfo 3-2 en su visita a Tijuana. El equipo de los Zorros se mantiene como uno de los más regulares del certamen.
El historial entre Necaxa y Atlas
El historial entre ambos tiene a Atlas como el más ganador: de 39 partidos se quedó con 17 triunfos, por 12 de Necaxa, y hubo 10 empates. En lo que respecta a goles, Atlas también saca ventaja con 60 tantos convertidos contra 46 de los Rayos.
En los enfrentamientos más recientes la mano la tuvo Atlas, que ganó el último duelo 1-0 y antes se había impuesto 5-3 en un partido con mucho gol. Necaxa no gana un cruce directo desde febrero de 2025, cuando sorprendió con un 4-0 como visitante.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|17/01/2026
|Necaxa vs. Atlas
|0-1
|Liga MX
|29/12/2025
|Atlas vs. Necaxa
|5-3
|Club Friendlies
|27/09/2025
|Atlas vs. Necaxa
|3-2
|Liga MX
|19/02/2025
|Atlas vs. Necaxa
|0-4
|Liga MX
|10/11/2024
|Necaxa vs. Atlas
|0-0
|Liga MX
|15/01/2024
|Necaxa vs. Atlas
|2-1
|Liga MX
|11/11/2023
|Atlas vs. Necaxa
|0-0
|Liga MX
|22/04/2023
|Necaxa vs. Atlas
|1-3
|Liga MX
|02/10/2022
|Atlas vs. Necaxa
|1-0
|Liga MX
|08/04/2022
|Atlas vs. Necaxa
|2-1
|Liga MX
Horario del partido
- México: 19:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: FOX Deportes
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Tijuana vs. Puebla — viernes 16 de octubre, 21:00 hs
- Atlante vs. Pumas UNAM — viernes 16 de octubre, 21:00 hs
- Santos Laguna vs. Querétaro — sábado 17 de octubre, 17:00 hs
- Guadalajara vs. Tigres — sábado 17 de octubre, 17:07 hs
- Toluca vs. Atlético San Luis — sábado 17 de octubre, 19:00 hs
- León vs. Club América — sábado 17 de octubre, 19:00 hs
- Cruz Azul vs. FC Juárez — sábado 17 de octubre, 21:10 hs
- Monterrey vs. Pachuca — domingo 18 de octubre, 19:00 hs
En síntesis
- Necaxa y Atlas se enfrentan este viernes 16 de octubre por la jornada 12 de la Liga MX.
- El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
- Necaxa suma 9 puntos en el torneo.
- Atlas suma 18 puntos en el torneo.