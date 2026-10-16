Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga MX

Necaxa vs. Atlas en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 12 de la Liga MX

Necaxa y Atlas se enfrentan este viernes 16 de octubre, en el Estadio Victoria, por la jornada 12 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

Necaxa vs. Atlas, Liga MX
Necaxa vs. Atlas, Liga MX

Necaxa recibe a Atlas este viernes 16 de octubre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Victoria. Necaxa llega urgido de puntos y necesita reencontrarse con el triunfo después de varias semanas complicadas. Atlas, en cambio, aparece como uno de los equipos más sólidos del torneo y no quiere perder el paso.

Para los Rayos el partido es una oportunidad de cortar una racha floja y acercarse a la zona media de la tabla. Atlas busca consolidarse entre los primeros lugares y sacar ventaja de un rival que atraviesa un mal momento.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

Necaxa está 17° con 9 puntos en 11 partidos y no logra encontrar continuidad. En su última salida empató 3-3 ante Pachuca en un partido de ida y vuelta, pero antes había caído con Club América y con Atlético San Luis, dos derrotas que lo dejaron complicado en la tabla.

Atlas tiene 18 puntos y marcha 6°, en zona de clasificación directa. Viene de empatar 1-1 de local ante Guadalajara, resultado que cortó una buena racha tras el triunfo 3-2 en su visita a Tijuana. El equipo de los Zorros se mantiene como uno de los más regulares del certamen.

El historial entre Necaxa y Atlas

El historial entre ambos tiene a Atlas como el más ganador: de 39 partidos se quedó con 17 triunfos, por 12 de Necaxa, y hubo 10 empates. En lo que respecta a goles, Atlas también saca ventaja con 60 tantos convertidos contra 46 de los Rayos.

En los enfrentamientos más recientes la mano la tuvo Atlas, que ganó el último duelo 1-0 y antes se había impuesto 5-3 en un partido con mucho gol. Necaxa no gana un cruce directo desde febrero de 2025, cuando sorprendió con un 4-0 como visitante.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
17/01/2026Necaxa vs. Atlas0-1Liga MX
29/12/2025Atlas vs. Necaxa5-3Club Friendlies
27/09/2025Atlas vs. Necaxa3-2Liga MX
19/02/2025Atlas vs. Necaxa0-4Liga MX
10/11/2024Necaxa vs. Atlas0-0Liga MX
15/01/2024Necaxa vs. Atlas2-1Liga MX
11/11/2023Atlas vs. Necaxa0-0Liga MX
22/04/2023Necaxa vs. Atlas1-3Liga MX
02/10/2022Atlas vs. Necaxa1-0Liga MX
08/04/2022Atlas vs. Necaxa2-1Liga MX

Horario del partido

  • México: 19:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: FOX One, FOX+
  • Estados Unidos: FOX Deportes

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Tijuana vs. Puebla — viernes 16 de octubre, 21:00 hs
  • Atlante vs. Pumas UNAM — viernes 16 de octubre, 21:00 hs
  • Santos Laguna vs. Querétaro — sábado 17 de octubre, 17:00 hs
  • Guadalajara vs. Tigres — sábado 17 de octubre, 17:07 hs
  • Toluca vs. Atlético San Luis — sábado 17 de octubre, 19:00 hs
  • León vs. Club América — sábado 17 de octubre, 19:00 hs
  • Cruz Azul vs. FC Juárez — sábado 17 de octubre, 21:10 hs
  • Monterrey vs. Pachuca — domingo 18 de octubre, 19:00 hs

En síntesis

  • Necaxa y Atlas se enfrentan este viernes 16 de octubre por la jornada 12 de la Liga MX.
  • El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
  • Necaxa suma 9 puntos en el torneo.
  • Atlas suma 18 puntos en el torneo.
Bolavip México
Bolavip México
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones