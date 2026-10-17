Alineaciones de Cruz Azul y FC Juárez por la Liga MX: formaciones probables

Cruz Azul recibe a FC Juárez este sábado 17 de octubre desde las 21:10 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Banorte. Cruz Azul viene de empatar 3-3 con Pumas UNAM y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. FC Juárez viene de empatar 1-1 con Tijuana y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Cruz Azul y FC Juárez
Cruz Azul (5-3-2): Kevin Mier, Jeremy Márquez, Jorge Rodarte, Willer Ditta, Jesús Orozco, Omar Chagoya, Carlos Rodríguez, Érik Lira, Agustín Palavecino, Nicolás Ibáñez, Gabriel Fernández. DT: Joel Huiqui.
FC Juárez (4-1-3-2): Sebastián Jurado, Francisco Nevárez, Jesús Murillo, Gilberto Sepúlveda, Daniel Piña, Leonardo Rodríguez, Monchu, Denzell García, José Luis Rodríguez, Ricardinho, Óscar Estupiñán. DT: Gustavo Lema.
La previa de Cruz Azul y FC Juárez: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 17 de octubre
- Hora: 21:10 (hora de México)
- Estadio: Estadio Banorte
- Historial: 17 cruces — Cruz Azul ganó 12, FC Juárez ganó 2 y empataron 3
- Último antecedente: 31/01/2026: FC Juárez 3-4 Cruz Azul
- Próximo partido de Cruz Azul: vs. Pachuca, jueves 22 de octubre
- Próximo partido de FC Juárez: vs. Atlante, miércoles 21 de octubre