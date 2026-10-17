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Alineaciones de Cruz Azul y FC Juárez por la Liga MX: formaciones probables

Cruz Azul y FC Juárez se enfrentan este sábado 17 de octubre en el Estadio Banorte por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

Cruz Azul vs. Juarez, Liga MX
Cruz Azul vs. Juarez, Liga MX

Cruz Azul recibe a FC Juárez este sábado 17 de octubre desde las 21:10 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Banorte. Cruz Azul viene de empatar 3-3 con Pumas UNAM y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. FC Juárez viene de empatar 1-1 con Tijuana y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Cruz Azul y FC Juárez

Cruz Azul (5-3-2): Kevin Mier, Jeremy Márquez, Jorge Rodarte, Willer Ditta, Jesús Orozco, Omar Chagoya, Carlos Rodríguez, Érik Lira, Agustín Palavecino, Nicolás Ibáñez, Gabriel Fernández. DT: Joel Huiqui.

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FC Juárez (4-1-3-2): Sebastián Jurado, Francisco Nevárez, Jesús Murillo, Gilberto Sepúlveda, Daniel Piña, Leonardo Rodríguez, Monchu, Denzell García, José Luis Rodríguez, Ricardinho, Óscar Estupiñán. DT: Gustavo Lema.

La previa de Cruz Azul y FC Juárez: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 17 de octubre
  • Hora: 21:10 (hora de México)
  • Estadio: Estadio Banorte
  • Historial: 17 cruces — Cruz Azul ganó 12, FC Juárez ganó 2 y empataron 3
  • Último antecedente: 31/01/2026: FC Juárez 3-4 Cruz Azul
  • Próximo partido de Cruz Azul: vs. Pachuca, jueves 22 de octubre
  • Próximo partido de FC Juárez: vs. Atlante, miércoles 21 de octubre
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