Alineaciones de Cruz Azul y FC Juárez por la Liga MX: formaciones probables

Cruz Azul y FC Juárez se enfrentan este sábado 17 de octubre en el Estadio Banorte por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

Cruz Azul recibe a FC Juárez este sábado 17 de octubre desde las 21:10 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Banorte. Cruz Azul viene de empatar 3-3 con Pumas UNAM y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. FC Juárez viene de empatar 1-1 con Tijuana y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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