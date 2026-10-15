Necaxa y Atlas serán los responsables de dar comienzo al fin de semana de futbol mexicano, cuando se vean las caras este viernes en el Estadio Victoria de Aguascalientes. A continuación, entérate cómo sintonizar el juego del Apertura 2026, y los canales y plataformas que transmitirán en directo el inicio de esta jornada 12.

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¿Cómo llegan Necaxa y Atlas al juego del Apertura 2026?

Los ‘Rayos’ transitan una crisis futbolística y se ubican en la 17° y última posición del campeonato, con apenas 9 puntos, por cosechar dos triunfos, tres empates y seis caídas. En su última presentación, el cuadro rojiblanco igualó 3-3 con los Tuzos de Pachuca fuera de casa, con las conquistas de Espíndola, Carranza y Valencia.

Los ‘Zorros’, por su parte, atraviesan un mejor pasar y marchan en el 6° puesto del torneo, con 18 unidades, producto de cinco victorias, tres igualdades y tres derrotas. En su última actuación, el conjunto rojinegro empató 1-1 con Chivas de Guadalajara en condición de local en el Clásico Tapatío, con la anotación de Kevin Zenón.

¿Cuándo y a qué hora juegan Necaxa vs. Atlas por el Apertura 2026?

El partido Necaxa vs. Atlas se llevará a cabo este viernes 16 de octubre, en el Estadio Victoria de Aguascalientes, por la jornada 12 de la fase regular del Apertura 2026. El compromiso de Liga MX está estipulado por calendario para dar comienzo a partir de las 19.00 horas del Centro de México, en el único juego del primer turno.

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El Estadio Victoria, sede de Necaxa-Atlas [Foto: Getty]

¿El Necaxa vs. Atlas del Apertura 2026 va por TV abierta?

El partido Necaxa vs. Atlas no contará con transmisión por televisión abierta en el territorio mexicano, de acuerdo a lo que indica la grilla televisiva para este “viernes botanero”. Ninguna de las señales de TV abierta cuenta con los derechos oficiales para pasar por sus respectivas pantallas y en forma gratuita el encuentro de la jornada 12.

¿Qué canal transmite Necaxa vs. Atlas por el Apertura 2026?

El partido Necaxa vs. Atlas no se podrá sintonizar por TV en ninguna pantalla de las disponibles en México, no solo en la señal abierta sino tampoco en los canales de cable. Eso sí, el enfrentamiento sí se podrá seguir en vivo y en directo a lo largo y ancho del país, en forma exclusiva, únicamente a través de la plataforma de paga FOX One.