Alineaciones de Pachuca y Cruz Azul por la Liga MX: formaciones probables

Pachuca recibe a Cruz Azul este miércoles 21 de octubre desde las 21:10 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Hidalgo. Pachuca viene de caer 1-2 ante Monterrey y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Cruz Azul viene de ganarle 5-0 a FC Juárez y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Pachuca y Cruz Azul
Pachuca (4-2-3-1): Carlos Moreno, Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Mauricio Isaís, Alán Bautista, Rodolfo Pizarro, Christian Rivera, Javier Nicolás Vallejo, Salomón Rondón, Oussama Idrissi. DT: Benjamín Mora.
Cruz Azul (5-3-2): Andrés Gudiño, Alán Mozo, Alán Montes, Amaury García, Gonzalo Piovi, Omar Chagoya, Agustín Palavecino, Érik Lira, Carlos Rodríguez, Nicolás Ibáñez, Andrés Montaño. DT: Joel Huiqui.
La previa de Pachuca y Cruz Azul: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 21 de octubre
- Hora: 21:10 (hora de México)
- Estadio: Estadio Hidalgo
- Historial: 59 cruces — Pachuca ganó 20, Cruz Azul ganó 28 y empataron 11
- Último antecedente: 05/04/2026: Cruz Azul 1-2 Pachuca
- Próximo partido de Pachuca: vs. Club América, lunes 26 de octubre
- Próximo partido de Cruz Azul: vs. Querétaro, lunes 26 de octubre