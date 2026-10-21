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Alineaciones de Pachuca y Cruz Azul por la Liga MX: formaciones probables

Pachuca y Cruz Azul se enfrentan este miércoles 21 de octubre en el Estadio Hidalgo por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

Pachuca vs. Cruz Azul, Liga MX
Pachuca vs. Cruz Azul, Liga MX

Pachuca recibe a Cruz Azul este miércoles 21 de octubre desde las 21:10 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Hidalgo. Pachuca viene de caer 1-2 ante Monterrey y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Cruz Azul viene de ganarle 5-0 a FC Juárez y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Pachuca y Cruz Azul

Pachuca (4-2-3-1): Carlos Moreno, Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Mauricio Isaís, Alán Bautista, Rodolfo Pizarro, Christian Rivera, Javier Nicolás Vallejo, Salomón Rondón, Oussama Idrissi. DT: Benjamín Mora.

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Cruz Azul (5-3-2): Andrés Gudiño, Alán Mozo, Alán Montes, Amaury García, Gonzalo Piovi, Omar Chagoya, Agustín Palavecino, Érik Lira, Carlos Rodríguez, Nicolás Ibáñez, Andrés Montaño. DT: Joel Huiqui.

La previa de Pachuca y Cruz Azul: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 21 de octubre
  • Hora: 21:10 (hora de México)
  • Estadio: Estadio Hidalgo
  • Historial: 59 cruces — Pachuca ganó 20, Cruz Azul ganó 28 y empataron 11
  • Último antecedente: 05/04/2026: Cruz Azul 1-2 Pachuca
  • Próximo partido de Pachuca: vs. Club América, lunes 26 de octubre
  • Próximo partido de Cruz Azul: vs. Querétaro, lunes 26 de octubre
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