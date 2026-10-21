Alineaciones de Pachuca y Cruz Azul por la Liga MX: formaciones probables

Pachuca y Cruz Azul se enfrentan este miércoles 21 de octubre en el Estadio Hidalgo por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

Pachuca recibe a Cruz Azul este miércoles 21 de octubre desde las 21:10 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Hidalgo. Pachuca viene de caer 1-2 ante Monterrey y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Cruz Azul viene de ganarle 5-0 a FC Juárez y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

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