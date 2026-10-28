América de Guillermo Almada: ¿qué necesita para clasificar a la Liguilla del Apertura 2026?

En la fecha pendiente de la Jornada 7, Guillermo Almada tiene la chance de oro de meter al América a la Liguilla del Apertura 2026.

El América se encuentra con una oportunidad de oro este miércoles. En el que hubiese sido un partido originalmente disputado el 5 de septiembre, se ha hecho un espacio para que esta noche reciban a los Xolos de Tijuana con la posibilidad de ya asegurar su puesto en la Liguilla del Apertura 2026.

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Actualmente, el conjunto dirigido por Guillermo Almada está ubicado primero en la tabla con 27 puntos en 13 encuentros disputados, siendo el equipo con más goles anotados con 33. Debajo del conjunto de Coapa se encuentran automáticamente el Cruz Azul y Chivas de Guadalajara, que cosecharon 26 puntos en 14 encuentros, uno más en comparación con el cuadro azteca.

Una victoria frente a los Xolos ampliarían la distancia del América con respecto a sus perseguidores para consolidarse como primero en la tabla. Pero con tan solo 3 jornadas restantes (para las Águilas, Xolos, Monterrey y Querétaro con partidos pendientes), los cupos para entrar a la próxima fase comienzan a cerrarse.

¿Qué pasa si el América gana contra Xolos?

Si el América consigue los 3 puntos contra Xolos de Tijuana en casa, los de Coapa asegurarán su vacante en la fase de Liguilla del Apertura 2026. Serían el primer equipo en conseguirlo, con los partidos restantes contra Toluca, Pumas y Tigres siendo disputados sin la posibilidad de que sean eliminados.

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Henry Martin se proyecta como uno de los posibles titulares para enfrentar a Xolos.

Con una victoria el miércoles, las Águilas se pondrían con 30 puntos en 14 encuentros, mientras que la derrota dejaría a los Xolos en octava posición con 20 puntos en 14 partidos. Actualmente, Tijuana se encuentra empatado a puntos con tanto Monterrey (7°) y Querétaro (9°), con solo la diferencia de gol siendo el factor determinante para la distribución en la tabla de posiciones y cerrando la parte de clasificación.

Sin embargo, sea cual sea el resultado entre Monterrey y Querétaro, los Xolos, ni aunque ganara sus tres encuentros y el América perdiese sus últimos 3, estarían 29 a 30 respectivamente, fuera del alcance de las Águilas.

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¿Que pasa si el América empata contra Xolos?

Bajo este mismo contexto, en caso de que América y Xolos empaten, las Águilas no estarían matemáticamente clasificadas, pero si con serias chances de lograrlo luego. Con ganar cualquiera de sus encuentros contra Toluca, Pumas o Tigres, ya estarían matemáticamente clasificadas a la Liguilla.

¿Que pasa si el América pierde contra Xolos?

En caso de que Xolos salga victorioso del Estadio Azteca, el América no estaría clasificado a la Liguilla, y la disputa se volvería aun más escueta. Sin embargo, lo escenarios para que quede eliminado terminan siendo estadísticamente remotos.

Con 27 puntos en 14 partidos, la única manera para que las Águilas queden eliminadas es conseguir menos de 3 puntos en las ultimas 3 jornadas. Con 3 puntos, Santos Laguna (10° con 19) como el perdedor del Monterrey-Querétaro no podrían pasarla. En caso de que estos dos últimos empaten y lleguen a 30 puntos, América tendría ventaja por diferencia de goles, y cosechar 4 puntos le daría clasificación automática a las Águilas.

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En síntesis