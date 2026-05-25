Los jugadores de la Máquina Cementera se burlaron de los Universitarios con cánticos luego de ser campeones.

Cruz Azul dio vuelta el encuentro a Pumas UNAM en el Estadio Olímpico Universitario y se quedó con el título de la Primera División de México tras ganar 2-1 el juego de Vuelta de la Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX. Con este trofeo, la Máquina Cementera llegó a la décima corona.

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Con el objetivo cumplido, la fiesta se desató para los Celestes y todo el mundo festejó en las calles de Ciudad de México. A su vez, los jugadores festejaron con mucha felicidad y no se olvidaron del rival de turno, al que le dedicaron algunos cánticos.

🎶 CRUZ AZUL LE CANTA A PUMAS 🏆🚂🔟



Los campeones no se olvidaron de “los gatitos” en el festejo de La Décima cementera de Liga MX, ¡qué momento! pic.twitter.com/QImS2ZcLTg — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) May 25, 2026

“¿Y dónde están esos gatitos que nos iban a ganar?“, cantan con felicidad los jugadores de la institución celeste tras estar todos reunidos para que les saquen fotos. Cabe recordar que ambos equipos son de la capital mexicana y comparten una acérrima rivalidad como contra América.

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Todo esto viene a raíz también de los cruces y entredichos que estuvieron alrededor de los partidos. Los protagonistas, jugadores, entrenadores y directivos, le dieron un picante particular a esta final por decisiones y polémicas de las que se hablaron durante varios días.

¿Cuántos torneos disputará Cruz Azul en el segundo semestre del 2026?

Tras la conquista nacional, la Máquina Cementera tendrá nuevos desafíos en los siguientes meses. Además del Apertura 2026, el equipo al mando de Joel Huqui disputará la Leagues Cup 2026 y el Campeón de Campeones 2026, que será ante Toluca.

En síntesis

Cruz Azul venció 2-1 a Pumas UNAM en la Final del Clausura 2026.

venció 2-1 a Pumas UNAM en la Final del Clausura 2026. “¿Dónde están esos gatitos?” cantaron los jugadores celestes durante las fotos de festejo.

cantaron los jugadores celestes durante las fotos de festejo. Cánticos contra Pumas surgieron por polémicas y declaraciones previas entre jugadores y directivos.