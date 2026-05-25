Luego de finalizar el Clausura 2026, la cuenta especializada Statiskicks publicó su XI ideal del torneo tomando en cuenta fase regular y Liguilla.

Este domingo finalizó el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX con un campeón que terminó sorprendiendo por todo lo que atravesó a lo largo de la temporada, pero que nunca dejó de competir. Cruz Azul derrotó 2-1 a Pumas UNAM en el Estadio Olímpico Universitario y consiguió la décima liga de su historia.

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Así levanta el trofeo Cruz Azul, ¡campeón del futbol mexicano!



📹Édgar Contreras pic.twitter.com/Zvr00QciuK — REFORMA (@Reforma) May 25, 2026

La Máquina llegó a la Liguilla en medio de muchísimas dudas e incluso tomó una decisión muy fuerte antes de comenzar la fase final. La directiva decidió destituir a Nicolás Larcamón como entrenador y dejar a Joel Huiqui al frente del equipo de manera interina.

A lo largo del torneo hubo muchísimos futbolistas que destacaron en distintos equipos, aunque en Pumas varios jugadores fueron fundamentales para llevar al club hasta la final del campeonato. El conjunto universitario terminó como superlíder y mostró uno de los mejores niveles futbolísticos del semestre.

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Sin embargo, en la cuenta especializada Statiskicks sorprendieron al publicar el XI ideal del Clausura 2026 con apenas un jugador de Pumas dentro del equipo. El único futbolista universitario elegido fue Keylor Navas, mientras que ningún otro integrante del plantel auriazul apareció en la alineación.

Así quedó conformado el XI ideal del Clausura 2026 según Statiskicks

Portero:

Keylor Navas.

Defensas:

Bryan García, Federico Pereira, Mateo Capasso y Carlos Sánchez.

Centrocampistas:

Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino y Kevin Castañeda.

Delanteros:

Brian Rodríguez, João Pedro y Alejandro Zendejas.

En sintesis

El entrenador mexicano Joel Huiqui asumió el interinato de Cruz Azul y se consagró campeón de liga.

asumió el interinato de Cruz Azul y se consagró campeón de liga. El guardameta costarricense Keylor Navas fue el único jugador de Pumas incluido en el XI ideal.

fue el único jugador de Pumas incluido en el XI ideal. El club Cruz Azul derrotó 2-1 a Pumas UNAM conquistando la décima estrella de su historia.