El Torneo Clausura 2026 se acerca a la etapa final de la fase regular, a falta de tan sólo cuatro fechas para definir a los clasificados a Liguilla. Sin Play-in en esta edición de la Liga MX, los equipos deberán dejarlo todo en estos últimos juegos para meterse entre los ocho. En esta ocasión, se llevará a cabo la jornada 14 del campeonato, que llega con muy buenos partidos.

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Entre lo más destacado del fin de semana, aparece el “Clásico Joven” entre América y Cruz Azul, hoy bastante distanciados en la tabla del certamen. Por otra parte, de lo mejor de esta nueva jornada de futbol mexicano surge el Tigres vs. Chivas, que se medirán en uno de los duelos claves de la fecha. Promesas de espectáculo absoluto para todos los aficionados.

Cuándo comienza la jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX:

Esta decimocuarta fecha dará inicio este viernes 10 de abril, con dos propuestas que no se superpondrán en franja horaria. En primer lugar, Puebla recibirá a León a las 19.00 horas en el Cuauhtémoc, y luego, FC Juárez lo hará ante Xolos a las 21.00 horas en el Olímpico. Todos ellos se ubican fuera de los puestos de clasificación y se jugarán a todo o nada por ganar y subir.

América y Cruz Azul se miden en el Clásico de esta jornada 14.

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La programación completa de la jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX:

Estos serán todos los partidos que se disputarán durante el fin de semana, con sus respectivos días, horarios y transmisiones de TV y streaming:

Viernes 10 de abril:

Puebla vs. León: 19.00 horas por Azteca 7, Azteca Deportes Network y FOX One.

19.00 horas por Azteca 7, Azteca Deportes Network y FOX One. FC Juárez vs. Xolos: 21.06 horas por Azteca 7, Azteca Deportes Network y FOX One.

Sábado 11 de abril:

Tigres vs. Chivas: 17.00 horas por Azteca 7, Azteca Deportes Network y FOX One.

17.00 horas por Azteca 7, Azteca Deportes Network y FOX One. Querétaro vs. Necaxa: 17.00 horas por FOX One.

17.00 horas por FOX One. Pachuca vs. Santos Laguna: 19.00 horas por FOX One.

19.00 horas por FOX One. Atlas vs. Monterrey: 19.00 horas por TUDN, Canal 5, ViX Premium y Layvtime.

19.00 horas por TUDN, Canal 5, ViX Premium y Layvtime. América vs. Cruz Azul: 21.05 horas por TUDN, Canal 5, ViX Premium y Layvtime.

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Domingo 12 de abril:

Pumas vs. Mazatlán: 12.00 horas por TUDN, Las Estrellas y ViX Premium.

12.00 horas por TUDN, Las Estrellas y ViX Premium. Toluca vs. San Luis: 19.00 horas por TUDN, Canal 5 y ViX Premium.

La tabla de posiciones de la Liga MX previo a la jornada 14 del Clausura 2026:

La tabla de goleo de la Liga MX previo a la jornada 14 del Clausura 2026: