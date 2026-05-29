Cruz Azul cerró un semestre soñado tras la obtención del Clausura 2026 de la Liga MX tras derrotar en el global de la Final de la Liguilla a Pumas UNAM. Luego de la abrupta salida de su entrenador Nicolás Larcamón, el interino Joel Huqui enderezó el rumbo y su equipo se quedó con el trofeo.

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Con esta obtención, la Máquina Cementera tendrá el derecho de portar por al menos seis meses el parche dorado de campeón de la Primera División de México. A falta de confirmación oficial, es muy probable que lo lleve en el pecho o en la manga como suelen hacer los ganadores del torneo.

En tanto, el club podría utilizar dos más. Uno por haber ganado el título de Mejor Equipo del Año, siendo los ganadores de la Tabla Acumulada 2025-26 de la Liga MX. El otro, la silueta del trofeo de la elite mexicana y el número 10 al centro, por levantar la décima.

CHULADA DE JERSEY



Para el Apertura 2026, Cruz Azul portará 3 nuevos parches en su camiseta:



▪️ Campeón vigente de la Liga MX

▪️ Equipo de la Temporada 2025/26 (J-1)

▪️ Parche institucional con 10 Ligas



¡ESPECTACULAR! pic.twitter.com/fJYoQU6q13 — Hablemos del Azul (@Hablemosdelazul) May 26, 2026

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Otro que podría vestir y es más factible que los dos anteoriores es el parche del ganador del Campeón de Campeones 2026, en donde los Celestes enfrentarán a Toluca. Cabe recordar que este partido se llevará a cabo el próximo sábado 25 de julio.

Aunque hay dos parches que son meras ideas, no suena tan descabellado que los porten, recordando que los Diablos Rojos y América han portado parches especiales por diferentes logros propios. Si la directiva decide conmemorar estos logros podrían lucirse en el debut del próximo certamen nacional.

¿Cómo quedó Cruz Azul en el podio de la Liga MX?

Con esta obtención, y con el título N°10 en su haber, la Máquina Cementera llegó a dos títulos de Chivas y Toluca, ambos con 12. En tanto, aún sigue algo lejos de América, que tiene 16 conquistas. Por detrás aparecen Tigres UANL y León con 8, mientras que Pumas UNAM se quedó en 7 como Pachuca.

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En síntesis