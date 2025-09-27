Rayados y Santos Laguna ya juegan en el Estadio BBVA por la Jornada 11 del Apertura 2025. El partido comenzó con un ritmo alto y polémicas, ya que se anuló por un muy fino fuera de lugar un tanto con el que Sergio Ramos ponía el 1-0 para La Pandilla.

ver también Sergio Busquets anunció su retiro y Sergio Ramos le dedicó un emotivo mensaje: “Te vas con…”

Pasados los siete minutos del primer tiempo, Óliver Torres lanzó un centro al área guerrera que conectó de cabeza el zaguero español para vencer la resistencia de Carlos Acevedo. Sin embargo, pese a la efusividad que despertó esa acción en el Gigante de Acero, la acción fue invalidada por el árbitro Luis Enrique Santander a instancias de uno de los jueces de línea.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

En la repetición se puede apreciar que el offside del ex Real Madrid es milimétrico. Pese a esto, el VAR revisó la acción por algunos segundos y le dio la derecha a la decisión arbitral, por lo que el europeo se quedó con las ganas de gritar lo que hubiese sido su segundo gol en este Apertura con Rayados.