En el marco de la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX, Rayados sufrió una dolorosa goleada en contra en su visita a Toluca con un abultado marcador por 6-2 en el Estadio Nemesio Díez. Además, perdió ante un rival directo en la lucha por le liderato de la Tabla General.

Ahora, tras el partido, José Antonio Noriega, presidente deportivo de los Albiazules, atendió a los medios de comunicación en una rueda de prensa y puso la cara tras una enorme decepción. Así inició: “Es un resultado inadmisible para esta institución y para este plantel, y tenemos que hacernos responsables“.

Y continuó: “Yo, como responsable del área deportiva, doy la cara y ofrezco una disculpa a nuestra afición que nos sigue, que nos apoya y que está ilusionada. Dicho esto, espero que haya sido un accidente, que no sea una situación que refleje alguna debilidad. Quería dejar eso claro primero”.

Con esa tónica hacia los jugadores, siguió comentando: “Yo espero que haya sido un accidente. No lo puedo asegurar, pero el tiempo nos lo dirá. Confío en el nivel de plantel que tenemos, en todos los sentidos. Espero que esto quede como un mal día, un accidente, algo circunstancial“.

Por otro lado, evitó caer en echar culpas sobre la derrota: “No voy a individualizar. Los resultados son de todos, y todos somos responsables. Internamente hacemos nuestras gestiones, evaluamos, corregimos y nos comunicamos, pero no entraré en nombres”.

¿Cuándo vuelve a jugar Rayados por el Apertura 2025 de la Liga MX?

El cuadro regiomontano tendrá revancha pronto, ya que por la Jornada 11 del torneo nacional jugará contra Santos Laguna este sábado 27 de septiembre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio BBVA en el municipio de Guadalupe.