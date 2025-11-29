Este sábado el conjunto de Toluca está en la búsqueda de otras semifinales y aunque el marcador se mantiene a su favor, quiere hacer pesar el Nemesio Diez esta tarde noche para que puedan clasificar a la siguiente ronda y conocer a su siguiente rival. El 2-1 es un marcador que aún puede cambiar, pero todo parece indicar que los Diablos Rojos se lo llevarán.
Hay que recordar que en la Ida de los Cuartos de Final, el primer conjunto que anotó fue Juárez, por lo que de ahí surgió la presión de la escuadra de Antonio Mohamed. De no empezar de esta manera, el equipo de Toluca podría complicarse en casa su pase a la siguiente ronda y es ahí donde le podrían dar vuelta al partido los Bravos.
La escuadra de Martín Varini podría proponer un partido distinto, pero se ha mencionado que por parte de los de casa recuperarían a Alexis Vega, un jugador de mucho peligro. Aunque el primer juego estuvo muy parejo se espera que este segundo duelo permita a uno conseguir la ventaja más pronto para poder conseguir su pase.
Alineación de Toluca
- Hugo González
- Jesús Gallardo
- Antonio Briseño
- Federico Pereira
- Diego Zaragoza
- Nicolás Castro
- Marcel Ruiz
- Franco Romero
- Jesús Angulo
- Paulinho
- Robert Morales
Alineación de FC Juárez
- Sebastián Jurado
- Denzell García
- Jesús Murillo
- José García
- Alejandro Mayorga
- Homer Martínez
- Ricardinho
- Guilherme Castilho
- Rodolfo Pizarro
- José Luis Rodríguez
- Óscar Estupiñán
ver también
Todas las víctimas de Paulinho con Toluca: ¿a qué equipo de la Liga MX aún no le marcó?
En síntesis
- El partido de vuelta de Cuartos de Final entre Toluca y FC Juárez se jugará este sábado en el Estadio Nemesio Diez.
- Toluca tiene una ventaja de 2-1 en el marcador global de la Ida contra el equipo de Martín Varini.
- Alexis Vega es uno de los jugadores clave que Toluca podría recuperar para el partido de esta noche.