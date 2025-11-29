Este sábado el conjunto de Toluca está en la búsqueda de otras semifinales y aunque el marcador se mantiene a su favor, quiere hacer pesar el Nemesio Diez esta tarde noche para que puedan clasificar a la siguiente ronda y conocer a su siguiente rival. El 2-1 es un marcador que aún puede cambiar, pero todo parece indicar que los Diablos Rojos se lo llevarán.

Publicidad

Publicidad

Hay que recordar que en la Ida de los Cuartos de Final, el primer conjunto que anotó fue Juárez, por lo que de ahí surgió la presión de la escuadra de Antonio Mohamed. De no empezar de esta manera, el equipo de Toluca podría complicarse en casa su pase a la siguiente ronda y es ahí donde le podrían dar vuelta al partido los Bravos.

La escuadra de Martín Varini podría proponer un partido distinto, pero se ha mencionado que por parte de los de casa recuperarían a Alexis Vega, un jugador de mucho peligro. Aunque el primer juego estuvo muy parejo se espera que este segundo duelo permita a uno conseguir la ventaja más pronto para poder conseguir su pase.

Alineación de Toluca

Hugo González

Jesús Gallardo

Antonio Briseño

Federico Pereira

Diego Zaragoza

Nicolás Castro

Marcel Ruiz

Franco Romero

Jesús Angulo

Paulinho

Robert Morales

Publicidad

Publicidad

Alineación de FC Juárez

Sebastián Jurado

Denzell García

Jesús Murillo

José García

Alejandro Mayorga

Homer Martínez

Ricardinho

Guilherme Castilho

Rodolfo Pizarro

José Luis Rodríguez

Óscar Estupiñán

ver también Todas las víctimas de Paulinho con Toluca: ¿a qué equipo de la Liga MX aún no le marcó?

En síntesis