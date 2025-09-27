Es tendencia:
Así quedó la tabla de goleo de la Liga MX tras la anotación de Paulinho en Toluca – Mazatlán

El portugués sigue de racha y puso más ardiente que nunca la tabla de artilleros del Torneo Apertura. Repásala aquí.

Paulinho volvió a marcar y se mete en la disputa.
Cuando algunas molestias lo aquejaron en el inicio del Apertura, muchos imaginaron que este torneo sí habría un ‘killer’ diferente en la Liga MX: sin embargo, pocos artilleros pudieron destacar y Paulinho volvió a meterse de lleno en la pelea por ser el título de goleo. El portugués recuperó su forma actualmente y no hay quien lo detenga.

El ex futbolista del Sporting Lisboa llegó a México decidido a marcar una época en la ofensiva: se ha consagrado dos veces como el máximo artillero de la fase regular del campeonato, ambas en forma consecutiva, y la última con doble relevancia dado que fue en el certamen donde Toluca pudo gritar campeón luego de quince años de sequía.

En este Torneo Apertura 2025, el último anotador destacado lleva 8 goles y cinco de ellos al hilo: le convirtió en los últimos tres juegos a Chivas (uno), Monterrey (hat-trick) y Mazatlán este sábado (uno). De este modo, el centroatacante de los ‘Diablos Rojos’ escaló posiciones y se coló en el podio de goleadores llegando al cierre de la undécima jornada.

¿Quién es el líder de goleo del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX?

Habiendo superado la mitad de la fase regular, el máximo artillero de este campeonato hasta el momento es Joao Pedro, delantero del Atlético de San Luis, que es la gran revelación ofensiva del certamen. El atacante brasileño de 33 años de edad, llegó proveniente del Hull City y hoy acumula 8 conquistas en 11 fechas, y encabeza el listado de ‘killers’.

La tabla de goleo del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX:

Al cabo de la undécima jornada de la fase regular del campeonato, así está el ranking de artilleros del certamen doméstico:

  • Joao Pedro Galvao (Atlético de San Luis): 8 goles.
  • Paulinho (Toluca): 7 goles.
  • Germán Berterame (Monterrey): 6 goles.
  • Sergio Canales (Monterrey): 6 goles.
  • Armando González (Chivas): 5 goles.
  • Frank Boyá (Xolos de Tijuana): 5 goles.
  • Ismael Díaz (León): 5 goles.
  • Lucas Ocampos (Monterrey): 5 goles.
  • Ángel Sepúlveda (Cruz Azul): 5 goles.
  • Oscar Estupiñán (FC Juárez): 5 goles.
