Es tendencia:
logotipo del encabezado
LIGA MX

Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la jornada 6 del Clausura 2026

Esta es la cantidad de minutos que sumaron los jóvenes futbolistas de cada equipo tras otra jornada del torneo.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Tabla de regla de menores de la Liga MX.
© Getty ImagesTabla de regla de menores de la Liga MX.

Este domingo terminó una nueva jornada de la Liga MX y el Clausura 2026 empieza a marcar tendencias claras. Chivas de Guadalajara continúa sorprendiendo y, tras seis partidos disputados, es líder en soledad con puntaje perfecto, algo que pocos imaginaban meses atrás.

Publicidad

Encuesta

¿Chivas puede ser campeón?

Ya votaron 0 personas

Por su parte, Cruz Azul consiguió una victoria clave ante Tigres UANL en un duelo directo entre candidatos. Con esos tres puntos quedó como único escolta del Rebaño Sagrado y ahora se prepara para enfrentarlo en la próxima fecha con la intención de acortar distancias en la cima.

Más allá de los resultados deportivos, hay otro tema que empieza a ganar protagonismo a esta altura del torneo: la regla de menores. Esta disposición obliga a los clubes a sumar una cantidad determinada de minutos con jugadores juveniles durante el campeonato.

Publicidad

El reglamento establece que cada equipo debe acumular 1,170 minutos con futbolistas nacidos en 2003 en adelante, buscando fomentar el crecimiento de jóvenes promesas y fortalecer el trabajo de formación en la máxima categoría del fútbol mexicano.

Tras seis jornadas, solo tres equipos ya cumplieron con la meta establecida. Mazatlán FC, Puebla FC y Guadalajara son los que más minutos le dieron a sus canteranos en el certamen y, por ahora, no tienen que preocuparse por este requisito.

Tabla de regla de menores actualizada

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras la victoria de Cruz Azul ante Tigres

ver también

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras la victoria de Cruz Azul ante Tigres

Club2003 AlineadosMinutos2004 AlineadosMinutos2005 AlineadosMinutos2006+ AlineadosMinutosSeleccionadosMin. ConvocatoriaMenores que acumularonMinutos acumuladosMinutos al reglamentoMinutos por cumplir
Mazatlán FC3540118034263462001016081318Cumplió
Puebla F.C.494215391580000615391294Cumplió
Guadalajara313560024524400714451305Cumplió
Necaxa2675168229922190071261997173
Pachuca11102262372726900811681036134
Club Atlético de San Luis23091385001140004834834336
Gallos Blancos de Querétaro246000128600003746746424
Universidad Nacional0012172488114004719719451
FC Juárez150500001186002691691479
Rayados de Monterrey1441001180247004668668502
Atlas00258100115003596596574
Cruz Azul0022713901158006519519651
Tigres de la U.A.N.L.13920029300003485485685
León2475000000002475475695
Toluca110145239700004452452718
Santos Laguna224817900170004397397773
Club Tijuana1401220001132003392392778
América11341830000002217217953
Publicidad

En síntesis

  • Chivas de Guadalajara lidera el Clausura 2026 con puntaje perfecto tras seis jornadas disputadas.
  • El reglamento exige a los clubes sumar 1,170 minutos con jugadores nacidos desde 2003.
  • Mazatlán FC, Puebla FC y Guadalajara ya cumplieron la cuota mínima de minutos de menores.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
Lee también
¿Cómo está la lucha para evitar la multa del cociente tras la Jornada 6 del Clausura 2026?
Liga MX

¿Cómo está la lucha para evitar la multa del cociente tras la Jornada 6 del Clausura 2026?

Noticias de la Liga MX hoy, 15 de febrero: Henry Martin, Alexis Vega y Jardine
Liga MX

Noticias de la Liga MX hoy, 15 de febrero: Henry Martin, Alexis Vega y Jardine

Los 6 entrenadores que la IA propone para reemplazar a André Jardine
América

Los 6 entrenadores que la IA propone para reemplazar a André Jardine

Los mejores memes del Santos vs Mazatlán
Liga MX

Los mejores memes del Santos vs Mazatlán

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo