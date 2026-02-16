Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la jornada 6 del Clausura 2026

Este domingo terminó una nueva jornada de la Liga MX y el Clausura 2026 empieza a marcar tendencias claras. Chivas de Guadalajara continúa sorprendiendo y, tras seis partidos disputados, es líder en soledad con puntaje perfecto, algo que pocos imaginaban meses atrás.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Chivas puede ser campeón? ¿Chivas puede ser campeón? Ya votaron 0 personas

Por su parte, Cruz Azul consiguió una victoria clave ante Tigres UANL en un duelo directo entre candidatos. Con esos tres puntos quedó como único escolta del Rebaño Sagrado y ahora se prepara para enfrentarlo en la próxima fecha con la intención de acortar distancias en la cima.

Más allá de los resultados deportivos, hay otro tema que empieza a ganar protagonismo a esta altura del torneo: la regla de menores. Esta disposición obliga a los clubes a sumar una cantidad determinada de minutos con jugadores juveniles durante el campeonato.

Publicidad

Publicidad

El reglamento establece que cada equipo debe acumular 1,170 minutos con futbolistas nacidos en 2003 en adelante, buscando fomentar el crecimiento de jóvenes promesas y fortalecer el trabajo de formación en la máxima categoría del fútbol mexicano.

Tras seis jornadas, solo tres equipos ya cumplieron con la meta establecida. Mazatlán FC, Puebla FC y Guadalajara son los que más minutos le dieron a sus canteranos en el certamen y, por ahora, no tienen que preocuparse por este requisito.

Tabla de regla de menores actualizada

ver también Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras la victoria de Cruz Azul ante Tigres

Club 2003 Alineados Minutos 2004 Alineados Minutos 2005 Alineados Minutos 2006+ Alineados Minutos Seleccionados Min. Convocatoria Menores que acumularon Minutos acumulados Minutos al reglamento Minutos por cumplir Mazatlán FC 3 540 1 180 3 426 3 462 0 0 10 1608 1318 Cumplió Puebla F.C. 4 942 1 539 1 58 0 0 0 0 6 1539 1294 Cumplió Guadalajara 3 1356 0 0 2 45 2 44 0 0 7 1445 1305 Cumplió Necaxa 2 675 1 68 2 299 2 219 0 0 7 1261 997 173 Pachuca 1 110 2 262 3 727 2 69 0 0 8 1168 1036 134 Club Atlético de San Luis 2 309 1 385 0 0 1 140 0 0 4 834 834 336 Gallos Blancos de Querétaro 2 460 0 0 1 286 0 0 0 0 3 746 746 424 Universidad Nacional 0 0 1 217 2 488 1 14 0 0 4 719 719 451 FC Juárez 1 505 0 0 0 0 1 186 0 0 2 691 691 479 Rayados de Monterrey 1 441 0 0 1 180 2 47 0 0 4 668 668 502 Atlas 0 0 2 581 0 0 1 15 0 0 3 596 596 574 Cruz Azul 0 0 2 271 3 90 1 158 0 0 6 519 519 651 Tigres de la U.A.N.L. 1 392 0 0 2 93 0 0 0 0 3 485 485 685 León 2 475 0 0 0 0 0 0 0 0 2 475 475 695 Toluca 1 10 1 45 2 397 0 0 0 0 4 452 452 718 Santos Laguna 2 248 1 79 0 0 1 70 0 0 4 397 397 773 Club Tijuana 1 40 1 220 0 0 1 132 0 0 3 392 392 778 América 1 134 1 83 0 0 0 0 0 0 2 217 217 953

Publicidad

Publicidad

En síntesis