Qué pasa si Real Madrid gana, empata o pierde con Benfica por los Playoffs de la Champions League 2025-26

Después de vencer con contundencia a la Real Sociedad por 4-1 en la liga española, resultado que le permitió recuperar el liderato del certamen, el Real Madrid tiene un duelo clave este martes por la UEFA Champions League. El conjunto merengue llega con confianza, pero consciente de que en Europa no hay margen de error.

Publicidad

Publicidad

Desde las 14:00 hs de la CDMX, los merengues visitan al Benfica por la ida de los playoffs de la Champions League 2025-26 en búsqueda de un buen resultado que los deje bien parados de cara a la vuelta. La próxima semana se definirá la serie en el Santiago Bernabéu.

Encuesta¿Real Madrid podrá con Benfica? ¿Real Madrid podrá con Benfica? Ya votaron 0 personas

Los portugueses, equipo que dirige José Mourinho, fueron el último rival de los españoles en la competición internacional. El partido terminó 3-1 a favor de Las Águilas, que con ese resultado lograron clasificar y dejar al Madrid fuera de los octavos de final, un antecedente que todavía pesa en la memoria reciente.

Publicidad

Publicidad

A continuación te dejamos qué resultados podrían beneficiar como complicar al Real Madrid. Si bien la serie se define en 180 minutos, lo que suceda en Portugal puede marcar el rumbo de la eliminatoria. Nada quedará sentenciado en la ida, pero sí puede dejar a uno de los dos equipos con mayor tranquilidad.

¿Qué pasa si Real Madrid gana?

Si gana, no clasifica a octavos de final, pero sí daría un gran paso porque la próxima semana se define todo en el Santiago Bernabéu. Un triunfo en condición de visitante le permitiría manejar la ventaja en casa y afrontar la revancha con mayor tranquilidad.

ver también Dónde ver EN VIVO Benfica vs. Real Madrid por los playoffs de la Champions League: canales de TV y streaming online

¿Qué pasa si Real Madrid empata?

Si empata, no sería el resultado ideal porque son candidatos, pero el mismo podría ser positivo sabiendo que la revancha será en su estadio con su afición. La serie quedaría completamente abierta y dependerán de hacerse fuertes en Madrid.

Publicidad

Publicidad

¿Qué pasa si Real Madrid pierde?

Si pierde, no queda fuera, pero puede complicarse pensando en la vuelta. Todo dependerá por cuánto sea la diferencia en el marcador, ya que una derrota amplia en Portugal lo obligaría a una remontada exigente en el Santiago Bernabéu.

En síntesis