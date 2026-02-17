Este martes 17 de febrero inician los Playoffs de la UEFA Champions League 2025-26. Uno de los partidos que se disputan tiene como protagonistas a Benfica y Real Madrid, el cual el encuentro se lleva a cabo en el Estádio Da Luz y comienza a las 14:00hs (CDMX).
Benfica será el local en este partido de ida. El equipo de José Mourinho viene de ganarle por 2-1 a Santa Clara en la Primeira Liga y está 3° en la tabla. Recordemos que el conjunto luso le ganó a Real Madrid por 4-2 hace pocas semanas en lo que fue la última jornada de la fase de liga de la Champions League.
Por su parte, el Real Madrid derrotó por 4-1 a Real Sociedad el fin de semana pasado y con esta victoria quedó como líder de LaLiga. El equipo merengue es el favorito de esta eliminatoria, pero Álvaro Arbeloa no podrá contar con Jude Bellingham y Kylian Mbappé no se encuentra al 100%.
La alineación confirmada de Benfica
- Trubin
- Dedic
- Otamendi
- T. Araújo
- Dahl
- Schjelderup
- Barreiro
- Prestianni
- Aursnes
- Pavlidis
- Rafa Silva
La alineación confirmada de Real Madrid
- Courtois
- Trent Alexander-Arnold
- Rüdiger
- Huijsen
- Carreras
- Valverde
- Camavinga
- Tchouameni
- Güler
- Mbappé
- Vinícius
ver también
Dónde ver EN VIVO Benfica vs. Real Madrid por los playoffs de la Champions League: canales de TV y streaming online