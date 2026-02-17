Es tendencia:
¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Benfica vs. Real Madrid por los Playoffs de la Champions League 2025-26

Benfica y Real Madrid se enfrentan en la Champions League por los Playoffs de la Champions League. Los titulares de ambos equipos.

Por Patricio Hechem

Benfica y Real Madrid se enfrentan en la Champions League
© Getty ImagesBenfica y Real Madrid se enfrentan en la Champions League

Este martes 17 de febrero inician los Playoffs de la UEFA Champions League 2025-26. Uno de los partidos que se disputan tiene como protagonistas a Benfica y Real Madrid, el cual el encuentro se lleva a cabo en el Estádio Da Luz y comienza a las 14:00hs (CDMX).

Benfica será el local en este partido de ida. El equipo de José Mourinho viene de ganarle por 2-1 a Santa Clara en la Primeira Liga y está 3° en la tabla. Recordemos que el conjunto luso le ganó a Real Madrid por 4-2 hace pocas semanas en lo que fue la última jornada de la fase de liga de la Champions League.

Por su parte, el Real Madrid derrotó por 4-1 a Real Sociedad el fin de semana pasado y con esta victoria quedó como líder de LaLiga. El equipo merengue es el favorito de esta eliminatoria, pero Álvaro Arbeloa no podrá contar con Jude Bellingham y Kylian Mbappé no se encuentra al 100%.

La alineación confirmada de Benfica

  • Trubin
  • Dedic
  • Otamendi
  • T. Araújo
  • Dahl
  • Schjelderup
  • Barreiro
  • Prestianni
  • Aursnes
  • Pavlidis
  • Rafa Silva
La alineación confirmada de Real Madrid

  • Courtois
  • Trent Alexander-Arnold
  • Rüdiger
  • Huijsen
  • Carreras
  • Valverde
  • Camavinga
  • Tchouameni
  • Güler
  • Mbappé
  • Vinícius
Dónde ver EN VIVO Benfica vs. Real Madrid por los playoffs de la Champions League: canales de TV y streaming online

