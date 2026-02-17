Benfica y Real Madrid se enfrentan este martes 17 de febrero por la ida de los Playoffs de la UEFA Champions League. Ambos equipos se cruzaron hace pocas semanas por la última jornada de la Fase de Liga y hoy vuelven a verse las caras en el Estádio da Luz.

Recordemos que Benfica ganó ese partido por 4-2, pero una eliminatoria es un mundo diferente. José Mourinho tiene algunas ausencias para este primer duelo ante Real Madrid pero también cuenta con el regreso de Richard Ríos a la convocatoria.

Richard Ríos sufrió una luxación anterior traumática del hombro derecho en el partido contra Porto del 14 de enero y, después de un mes, el colombiano vuelve a estar disponible para jugar con el Benfica. Es por eso que el centrocampista no es titular.

Sin embargo, se espera que Richard Ríos sume algunos minutos en la segunda mitad frente a Real Madrid. El colombiano se perdió los últimos siete partidos del Benfica, pero por suerte José Mourinho podrá contar con el futbolista para la etapa decisiva de la temporada.

Por el lado del Real Madrid, la principal ausencia está relacionada con Jude Bellingham, quien no jugará el partido. Kylian Mbappé no pudo ser titular el fin de semana pasado y no se encuentra al 100%. Benfica intentará sacar un buen resultado en su cancha.

En síntesis

Richard Ríos regresa a la convocatoria tras superar una luxación de hombro derecho.

El colombiano se perdió siete partidos del Benfica desde su lesión el 14 de enero.

Jude Bellingham es la principal ausencia confirmada del Real Madrid para este encuentro.