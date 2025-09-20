Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras el empate de Rayados ante el América

En esta nota, descubre las nuevas posiciones del campeonato después de los encuentros jugados este sábado.

Por Martín Zajic

Monterrey no pudo pasar de la igualdad ante América.
Monterrey no pudo pasar de la igualdad ante América.

La Liga MX dejó atrás un sábado futbolero extraordinario, con cuatro enfrentamientos atrapantes que cumplieron con todo lo que se esperaba de ellos. En la continuidad de la 9° jornada, se produjeron varios cambios sustanciales en la tabla. En este sentido, repasa cómo quedaron las posiciones del Torneo Apertura 2025.

Los resultados del sábado en el Apertura 2025 de la Liga MX:

En el segundo día de esta jornada 9 del Torneo Apertura, estos fueron los marcadores finales de los encuentros del sábado:

  • Pachuca 0-2 Querétaro (Homenchenko en contra y Johan Julio)
  • Pumas 1-1 Tigres (José Juan Macías / Ángel Correa)
  • Chivas 0-3 Toluca (Paulinho, Jesús Gallardo y Alexis Vega)
  • Monterrey 2-2 América (Fidel Ambriz y Sergio Canales / Rodrigo Aguirre y Ramón Juárez)
Publicidad

En el balance del sábado, se produjeron dos victorias visitantes y dos empates (sin triunfos locales), que dejaron un saldo de once goles anotados en cuatro partidos.

¡Lo gritó con todo! Así celebró Alexis Vega su gol a Chivas en la paliza de Toluca

ver también

¡Lo gritó con todo! Así celebró Alexis Vega su gol a Chivas en la paliza de Toluca

¿Quién es el líder del Apertura 2025 de la Liga MX?

Al cabo de este sábado de acción, el Club de Futbol Monterrey no pudo recuperar el liderazgo del campeonato, y el nuevo puntero del torneo es Cruz Azul. ‘La Máquina’ ganó su partido, superó a Rayados, y con el empate de ‘La Pandilla’, el equipo de Nicolás Larcamón se colocó en lo más alto de la tabla de posiciones del certamen.

La tabla de posiciones del Apertura 2025 de la Liga MX:

#EquipoPuntosJugadosDif. de gol
1Cruz Azul2399
2Monterrey2299
3Toluca19911
4América1898
5Tijuana1699
6Tigres1698
7Pumas1392
8Pachuca1391
9FC Juárez129-1
10León119-6
11Necaxa99-6
12Chivas89-5
13Santos Laguna78-2
14Atlético San Luis78-3
15Mazatlán79-5
16Atlas79-7
17Querétaro79-7
18Puebla49-15
Publicidad

¿Qué juegos se disputarán este domingo en el Apertura 2025?

Este domingo será muy diferente a los últimos que se venían transitando en esta Liga MX: es que tan sólo ofrecerá una única propuesta en la agenda futbolera del día. Durante el transcurso de la jornada, se jugará el último partido de esta fecha 9, que será protagonizado por Santos Laguna y Atlético San Luis, desde las 17.00 horas CDMX.

¿Santos Laguna vs. Atlético San Luis va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO el juego del Apertura 202

ver también

¿Santos Laguna vs. Atlético San Luis va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO el juego del Apertura 202

martín zajic
Martín Zajic
Lee también
¿Por qué no juega Álvaro Fidalgo en Rayados vs. América por el Apertura 2025?
Liga MX

¿Por qué no juega Álvaro Fidalgo en Rayados vs. América por el Apertura 2025?

Las alineaciones de Rayados vs. América por el Apertura 2025
Liga MX

Las alineaciones de Rayados vs. América por el Apertura 2025

Última noticia: el anuncio de Rayados sobre Martial antes del juego vs. América
Rayados de Monterrey

Última noticia: el anuncio de Rayados sobre Martial antes del juego vs. América

La impresionante marca que Domenec Torrent no pudo alcanzar en Rayados por culpa de América
Rayados de Monterrey

La impresionante marca que Domenec Torrent no pudo alcanzar en Rayados por culpa de América

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo