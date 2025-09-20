La Liga MX dejó atrás un sábado futbolero extraordinario, con cuatro enfrentamientos atrapantes que cumplieron con todo lo que se esperaba de ellos. En la continuidad de la 9° jornada, se produjeron varios cambios sustanciales en la tabla. En este sentido, repasa cómo quedaron las posiciones del Torneo Apertura 2025.

Pachuca 0-2 Querétaro (Homenchenko en contra y Johan Julio)

(Homenchenko en contra y Johan Julio) Pumas 1-1 Tigres (José Juan Macías / Ángel Correa)

Chivas 0-3 Toluca (Paulinho, Jesús Gallardo y Alexis Vega)

(Paulinho, Jesús Gallardo y Alexis Vega) Monterrey 2-2 América (Fidel Ambriz y Sergio Canales / Rodrigo Aguirre y Ramón Juárez)

En el balance del sábado, se produjeron dos victorias visitantes y dos empates (sin triunfos locales), que dejaron un saldo de once goles anotados en cuatro partidos.

¿Quién es el líder del Apertura 2025 de la Liga MX?

Al cabo de este sábado de acción, el Club de Futbol Monterrey no pudo recuperar el liderazgo del campeonato, y el nuevo puntero del torneo es Cruz Azul. ‘La Máquina’ ganó su partido, superó a Rayados, y con el empate de ‘La Pandilla’, el equipo de Nicolás Larcamón se colocó en lo más alto de la tabla de posiciones del certamen.

La tabla de posiciones del Apertura 2025 de la Liga MX:

# Equipo Puntos Jugados Dif. de gol 1 Cruz Azul 23 9 9 2 Monterrey 22 9 9 3 Toluca 19 9 11 4 América 18 9 8 5 Tijuana 16 9 9 6 Tigres 16 9 8 7 Pumas 13 9 2 8 Pachuca 13 9 1 9 FC Juárez 12 9 -1 10 León 11 9 -6 11 Necaxa 9 9 -6 12 Chivas 8 9 -5 13 Santos Laguna 7 8 -2 14 Atlético San Luis 7 8 -3 15 Mazatlán 7 9 -5 16 Atlas 7 9 -7 17 Querétaro 7 9 -7 18 Puebla 4 9 -15

¿Qué juegos se disputarán este domingo en el Apertura 2025?

Este domingo será muy diferente a los últimos que se venían transitando en esta Liga MX: es que tan sólo ofrecerá una única propuesta en la agenda futbolera del día. Durante el transcurso de la jornada, se jugará el último partido de esta fecha 9, que será protagonizado por Santos Laguna y Atlético San Luis, desde las 17.00 horas CDMX.