El Toluca le propinó una contundente goleada a las Chivas esta noche en el Estadio Akron, y le disipó todas las certezas que tenía: el ‘Rebaño Sagrado’ venía en alza en la temporada, pero se topó con el campeón defensor que le dio un baño de realidad en su propia casa. El equipo rojiblanco terminó silbado por la afición, muy enfurecida por las formas.

Los ‘Diablos Rojos’ encaminaron rápidamente la victoria en Guadalajara, y a los veinticinco minutos ya ganaban por dos tantos contra cero con tempraneras conquistas de Paulinho y Jesús Gallardo, a los 21′ y a los 24′ respectivamente. Esa ventaja en la etapa inicial le permitió controlar el desarrollo del juego a su mérced el resto del encuentro.

Como si algo le faltaba a Chivas para cerrar una noche para el olvido, se hizo presente la “ley del ex” y Alexis Vega se anotó en el marcador con el 3-0 definitivo, a los 56′ de partido. El ex futbolista del ‘Rebaño’, equipo donde no le fue como esperaba, se tomó revancha tras la recordada turbulenta salida y le convirtió a domicilio.

Para colmo, el capitán escarlata no escondió su felicidad, y más allá de haber sido agradecido con el Guadalajara en varias entrevistas, este gol lo festejó con todo: grito, salto y puño apretado para descargar la euforia y quitarse la mufa que le quedaba con el conjunto rojiblanco. El líder del equipo choricero sacó pecho en el Akron, donde con Chivas no le salieron las cosas.

Desde su regreso a Toluca, Alexis Vega había tenido la oportunidad de marcarle un gol a Chivas, su ex equipo; sin embargo, es la primera vez que lo hace en su propia cancha. En las últimas visitas del delantero a la casa del ‘Rebaño’, no sólo no había anotado sino que había sido insultado, silbado y hasta recibido cánticos en su contra. Ahora, pudo devolvérselo.

Con esta nueva conquista, el hijo prodigo acentuó su fantástico 2025 con el Deportivo Toluca: lleva 17 goles y 20 asistencias en lo que va del año, en lo que respecta a lo personal, además de los dos títulos que pudo conseguir con los ‘Diablos Rojos’ en el Torneo Clausura y en el Campeón de Campeones. ¿Podrá lograr el bicampeonato en el Apertura?