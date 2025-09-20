Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

¡Lo gritó con todo! Así celebró Alexis Vega su gol a Chivas en la paliza de Toluca

El emblema escarlata no tuvo piedad con su ex equipo y sentenció la goleada de los 'Diablos' en Guadalajara.

Por Martín Zajic

Alexis Vega no se guardó nada y festejó su anotación.
Alexis Vega no se guardó nada y festejó su anotación.

El Toluca le propinó una contundente goleada a las Chivas esta noche en el Estadio Akron, y le disipó todas las certezas que tenía: el ‘Rebaño Sagrado’ venía en alza en la temporada, pero se topó con el campeón defensor que le dio un baño de realidad en su propia casa. El equipo rojiblanco terminó silbado por la afición, muy enfurecida por las formas.

Los ‘Diablos Rojos’ encaminaron rápidamente la victoria en Guadalajara, y a los veinticinco minutos ya ganaban por dos tantos contra cero con tempraneras conquistas de Paulinho y Jesús Gallardo, a los 21′ y a los 24′ respectivamente. Esa ventaja en la etapa inicial le permitió controlar el desarrollo del juego a su mérced el resto del encuentro.

Como si algo le faltaba a Chivas para cerrar una noche para el olvido, se hizo presente la “ley del ex” y Alexis Vega se anotó en el marcador con el 3-0 definitivo, a los 56′ de partido. El ex futbolista del ‘Rebaño’, equipo donde no le fue como esperaba, se tomó revancha tras la recordada turbulenta salida y le convirtió a domicilio.

Publicidad

Para colmo, el capitán escarlata no escondió su felicidad, y más allá de haber sido agradecido con el Guadalajara en varias entrevistas, este gol lo festejó con todo: grito, salto y puño apretado para descargar la euforia y quitarse la mufa que le quedaba con el conjunto rojiblanco. El líder del equipo choricero sacó pecho en el Akron, donde con Chivas no le salieron las cosas.

Tweet placeholder

Desde su regreso a Toluca, Alexis Vega había tenido la oportunidad de marcarle un gol a Chivas, su ex equipo; sin embargo, es la primera vez que lo hace en su propia cancha. En las últimas visitas del delantero a la casa del ‘Rebaño’, no sólo no había anotado sino que había sido insultado, silbado y hasta recibido cánticos en su contra. Ahora, pudo devolvérselo.

Publicidad
¿Llegará a Toluca en invierno? Nacho Arce alcanzó una marca histórica en Deportivo Riestra

ver también

¿Llegará a Toluca en invierno? Nacho Arce alcanzó una marca histórica en Deportivo Riestra

Con esta nueva conquista, el hijo prodigo acentuó su fantástico 2025 con el Deportivo Toluca: lleva 17 goles y 20 asistencias en lo que va del año, en lo que respecta a lo personal, además de los dos títulos que pudo conseguir con los ‘Diablos Rojos’ en el Torneo Clausura y en el Campeón de Campeones. ¿Podrá lograr el bicampeonato en el Apertura?

Alerta Toluca: podría perder una figura institucional y corre peligro el futuro del campeón

ver también

Alerta Toluca: podría perder una figura institucional y corre peligro el futuro del campeón

martín zajic
Martín Zajic
Lee también
La reacción de la afición de Chivas tras la goleada sufrida de local ante Toluca
Chivas

La reacción de la afición de Chivas tras la goleada sufrida de local ante Toluca

¿Por qué no juega Álvaro Fidalgo en Rayados vs. América por el Apertura 2025?
Liga MX

¿Por qué no juega Álvaro Fidalgo en Rayados vs. América por el Apertura 2025?

¿Por qué no juega 'Tiba' Sepúlveda en Chivas vs. Toluca por el Apertura 2025?
Chivas

¿Por qué no juega 'Tiba' Sepúlveda en Chivas vs. Toluca por el Apertura 2025?

¿Por qué no juega Anthony Martial en Rayados vs. América por el Apertura 2025?
Liga MX

¿Por qué no juega Anthony Martial en Rayados vs. América por el Apertura 2025?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo