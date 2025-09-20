Santos Laguna y Atlético San Luis, dos de los equipos colistas que tiene este Torneo Apertura hasta el momento, serán los encargados de poner cierre a la jornada 9 del campeonato. Verdiblancos y rojiblancos se verán las caras este domingo, en el único partido del día en la Liga MX. A continuación, descubre cómo ver en vivo y en directo el juego.

[Mira EN VIVO Santos Laguna vs. Atlético San Luis con 30 días de prueba GRATIS en Amazon Prime]

Los ‘Guerreros’ llegan a este compromiso ubicados en la 13° posición del certamen, con 7 unidades, a solo tres de distancia del fondo de la tabla. Por su parte, los ‘Potosinos’ alcanzan esta instancia de la competencia colocados en el 14° lugar, también con 7 puntos y más cerca del último puesto que de la zona de clasificación.

En su última presentación, el conjunto de Francisco Rodríguez Vílchez igualó 2-2 con Atlas fuera de casa, gracias a los goles de Jesús Ocejo y Jonathan Pérez. Mientras tanto, los dirigidos por Guillermo Abascal en su pasada actuación empataron 1-1 con Xolos de Tijuana en condición de local, con el tanto de Benjamín Galdames.

¿Cuándo y a qué hora juegan Santos Laguna vs. San Luis por el Apertura 2025?

El partido Santos Laguna vs. Atlético de San Luis se llevará a cabo este domingo 21 de septiembre, con sede en el Estadio Corona (Torreón), a partir de las 17.00 horas del Centro de México, por el encuentro correspondiente a la jornada 9 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Santos Laguna confía en su goleador Barticciotto.

¿El Santos Laguna vs. San Luis del Apertura 2025 va por TV abierta?

El partido Santos Laguna vs. Atlético de San Luis que pondrá fin a esta novena fecha del campeonato no se podrá sintonizar por televisión abierta, a diferencia de otros compromisos del fin de semana. Sin embargo, sí contará con transmisión en territorio mexicano a través de una plataforma paga.

¿Qué canal transmite Santos Laguna vs. San Luis por el Apertura 2025?

El partido Santos Laguna vs. Atlético de San Luis se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO a lo largo y ancho del suelo nacional, en forma exclusiva, a través de la pantalla de ViX Premium, por medio de Amazon Prime Video. Será la única manera de vivir al instante todas las acciones de un encuentro que promete muchas emociones.