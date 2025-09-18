Regresando en el tiempo a unos meses atrás, la afición de Rayados jamás hubiese imaginado que terminaría ovacionando a Germán Berterame como lo viene haciendo en sus últimas presentaciones con el Club de Futbol Monterrey. El delantero mexico-argentino se ha ganado el cariño del público a base de esfuerzo y buenos rendimientos dentro del campo de juego.

El atacante está atravesando un presente sensacional, con 12 goles y 3 asistencias en sus últimos 20 partidos vistiendo la camiseta de los Rayados de Monterrey. Lejos quedó ese futbolista desconectado del juego y sin rebeldía que durante tanto criticaron los fanáticos de ‘La Pandilla’. Hoy se ha vuelto un jugador completo que no sólo convierte sino también se involucra en lo colectivo.

Cuando un jugador está pasando un momento dulce, como actualmente le sucede a Berterame, suele ocurrir que su nombre surja relacionado a presuntos equipos interesados y que se lo vincule a una salida del club para dar un salto profesional a otro destino. En el caso puntual del ‘9’ de Monterrey, rumores asociaron al delantero a una posible venta a Arabia Saudita, que le dejaría millones al club.

Sin embargo, todos esos trascendidos de redes sociales están muy lejos de ser ciertos. Con el libro de pases cerrado, la directiva de Rayados no recibió ninguna oferta por Germán Berterame ni tampoco llamados o sondeos informales de hipotéticos pretendientes. Si bien puede estar en el radar de algún que otro club, ninguno está dispuesto a pagar las cifras que para Monterrey hoy vale su ‘killer’.

De hecho, no solamente hay una postura de tildarlo como ‘intransferible’ por parte de la directiva, sino que el propio Berte tiene en su mente quedarse por mucho tiempo en Monterrey. Sus planes a futuro están en el club y en la ciudad, donde se siente cómodo en el ámbito tanto deportivo y profesional como en lo familiar y personal. Nunca ha siquiera evaluado una posibilidad de emigrar a otra institución para cambiar de equipo.

De hecho, ya han existido unas primeras conversaciones iniciales para extender el contrato que lo vincula a Rayados: Germán Berterame tiene contrato en Monterrey hasta Diciembre 2027, pero el futbolista y la dirigencia tienen intenciones de continuar juntos más allá y ya se analiza la posibilidad de renovar esa relación a mayor plazo en el tiempo.

Los números de Germán Berterame en Rayados de Monterrey:

Desde su llegada al conjunto regiomontano, el delantero de 26 años de edad aportó 60 goles y 13 asistencias en 137 partidos disputados en la institución. Esa trayectoria le ha permitido primero obtener la nacionalidad mexicana que porta con orgullo y luego poder ser convocado a la Selección Mayor de México, donde aspira a ganarse un lugar para la próxima Copa del Mundo. Y qué mejor que quedarse en Rayados para lograrlo…