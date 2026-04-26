La Fase Regular del Clausura 2026 de la Liga MX llegó a su fin y este domingo 26 de abril se disputaron los últimos duelos de la Jornada 17. En esta ocasión, Santos Laguna, sotanero del torneo, le dio el golpe final a Rayados y lo goleó. En tanto, Cruz Azul no le dejó chances a Necaxa y también lo vapuleó en el Estadio Banorte.

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Los resultados del domingo en el Clausura 2026:

Santos Laguna (Echeverría-López-Di Yorio) 3-0 Rayados

(Echeverría-López-Di Yorio) Cruz Azul (Paradela-Palavecino-Romero-Montaño) 4-1 Necaxa (Monreal)

¿Cuál es el líder del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX?

Con los resultados finales de la jornada de domingo, Pumas UNAM y Chivas quedaron líderes del torneo con 36 puntos cada uno pero los Universitarios son los #1 por tener mejor diferencia de gol. El podio lo cerró Cruz Azul, muy cerca, con 33 unidades.

La tabla de posiciones finales del Clausura 2026:

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¿Cómo quedaron los cruces de la Liguilla del Clausura 2026?

Pumas UNAM (1°) vs. América (8°)

Chivas (2°) vs. Tigres UANL (7°)

Cruz Azul (3°) vs. Atlas (6°)

Pachuca (4°) vs. Toluca (5°)

¿Cuándo se juegan los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026?

Según lo que indica el Reglamento, el calendario establece que los duelos de Ida se jugarán el sábado 2 y domingo 3 de mayo. Mientras que los juegos de Vuelta se disputarán el sábado 9 y domingo 10 de mayo. Los peores clasificados abrirán las llaves y habrá ventaja deportiva en caso de igualdad en el resultado global.