Los equipos de la Liga MX empiezan a reforzarse de cara al Apertura 2026, el cual comenzará el próximo 16 de julio.

El Apertura 2026 comenzará el próximo 16 de julio, es decir que iniciará cuando todavía no termine el Mundial. Falta más de un mes y medio para el arranque del torneo, por lo tanto se espera que sea un mercado extenso para todos los equipos de la Liga MX.

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Más allá de esto, Necaxa es uno de los clubes que ya ha empezado a moverse en la ventana de transferencias. De acuerdo a lo informado por César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de fichajes, Diego Ochoa será nuevo refuerzo de los Rayos.

La temporada de Diego Ochoa

Diego Ochoa viene de jugar a préstamo la última temporada con FC Juárez, aunque no tuvo mucha participación. El defensa de 21 años no sumó minutos con los Bravos en el Clausura 2026 y solo jugó dos partidos con el Sub-21.

Diego Ochoa no sumó minutos en el Clausura 2026 (JAM Media)

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El mexicano solo estuvo presente en 7 partidos con FC Juárez, todos en el Apertura 2025. Diego Ochoa pertenece a Chivas y llegará a Necaxa a préstamo por un año con opción de compra, de acuerdo a los detalles que brindó César Luis Merlo.

Necaxa terminó 15° en el Clausura 2026 y fue uno de los peores equipos del torneo, por eso está intentando reforzarse rápido. De todos modos, Diego Ochoa no deja de ser joven y tendrá que ir adaptándose para mostrar su potencial con los Rayos.

En síntesis

Diego Ochoa será el nuevo refuerzo de los Rayos del Necaxa.

El jugador pertenece a Chivas.

Diego Ochoa llega a Necaxa a préstamo por un año con opción de compra.