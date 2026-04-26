Así se jugará la Liguilla del Clausura 2026 en la Liga MX

Este domingo terminó la Jornada 17 con el partido entre Cruz Azul y Necaxa donde el conjunto celeste se llevó la victoria de 4-1 sobre los Rayos en el Estadio Azteca. Esto definió ahora sí a los equipos y las posiciones en las cuáles clasificaron a la Liguilla del Clausura 2026, por lo que ya se saben los partidos que se disputarán en los Cuartos de Final.

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Los 8 clasificados

Los equipos que están en la Liguilla son Pumas, Chivas, Toluca, Cruz Azul, Pachuca, Atlas, Tigres y América. Estos conjuntos estarán peleando por conseguir su boleto a las semifinales y lo harán en un par de encuentros de ida y vuelta durante el 29 de abril hasta el 3 de mayo, pero aún falta por confirmar los horarios.

Cabe mencionar que en la tabla general los equipos quedaron de esta manera: en el primer puesto los universitarios con 36 puntos, luego el Rebaño con la misma cantidad en el segundo lugar; en el tercer puesto Cruz Azul con 33 puntos; Pachuca en el cuarto con 31 unidades; en el quinto Toluca con 30; en el sexto Atlas con 26, Tigres en el séptimo con 25 y en el octavo el América con 25.

Los partidos de la Liguilla

Pumas UNAM vs Club América

Chivas del Guadalajara vs Tigres UANL

Cruz Azul vs Atlas FC

Pachuca vs Toluca FC

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Horarios de los Cuartos de Final

Sería este lunes 27 de abril cuando den a conocer de manera oficial los horarios, sedes y fechas de los partidos. Por el momento sólo se han revelado las llaves de enfrentamientos, pero no en qué horario se disputarán cada uno de ellos. Es probable que se jueguen los duelos de ida el sábado 2 y domingo 3 de mayo y las vueltas el 9 y 10 de mayo.

En síntesis