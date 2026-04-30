Necaxa fue uno de los equipos que más padeció el primer semestre del año, sin haber podido cumplir los objetivos estipulados para el Clausura 2026. La directiva etiquetó de ‘fracaso’ su participación en el campeonato, y no tardó en ponerse manos a la obra para buscar pasar página. Quedar afuera en fase regular no ha caído bien en el seno de los Rayos.

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En este último torneo, el cuadro rojiblanco sumó sólo cinco triunfos, además de dos empates y nueve derrotas en sus diecisiete presentaciones. A raíz de esa campaña desilusionante, se aproxima un sacudón en la plantilla que conduce Martín Varini. El DT será ratificado en su cargo y recibió la confianza del club, pero no así algunos de los futbolistas.

Los primeros movimientos que diseñó la cúpula dirigencial del Necaxa incluyen una potencial operación que no parecía en los planes. Uno de los más caros sería puesto en venta por la institución, para intentar recuperar parte de la inversión y sacarle rédito a un futbolista que no venía jugando. No todos los fichajes funcionan y este es uno de esos casos.

De acuerdo a la información destapada por TV Azteca, Agustín Almendra ha sido tildado de ‘transferible’, y de llegar una oferta que sea tentadora para el club, estarían dispuestos a dejarlo ir. Pese al corto tiempo que lleva el mediocampista argentino vistiendo estos colores, el poco espacio que tuvo este semestre y su consecuente bajo nivel lo ponen en la cornisa.

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Agustín Almendra, en uno de sus pocos juegos en Necaxa [Foto: Getty]

En el mercado de invierno pasado, Necaxa había adquirido el 100% de los derechos económicos de Agustín Almendra en 2.5 millones de dólares, proveniente de Racing Club. Por semejante desembolso realizado a principios de año, si otro equipo de México o del exterior estuviese dispuesto a acercarse a ese monto, verían con buenos ojos desquitárselo.

Durante el Clausura 2026, el volante de los ‘Rayos’ sólo disputó 9 partidos (5 como titular) de los 17 que tiene la fase regular de la Liga MX. En ese período, apenas recibió 435 minutos de parte de Martín Varini, que equivaldrían a apenas cuatro juegos completos. Fue muy pocas veces utilizado como recambio real de parte del cuerpo técnico del Necaxa desde su arribo.

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Agustín Almendra había llegado como uno de los ‘fichajes estrella’ en la ventana de transferencias anterior, ya que tuvo que competir con otros clubes fuertes para hacerse de su contratación. Sin embargo, terminó desembarcando en Aguascalientes, donde todavía no pudo adaptarse de la mejor manera. ¿Serán sus últimas semanas en Necaxa o tendrá revancha?