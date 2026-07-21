La supercomputadora lanzó su vaticinio sobre el título en juego entre los 'Diablos Rojos' y 'La Máquina'.

¡Duelo de titanes! El Campeón de Campeones 2026 será una de las ediciones más trascendentales de la modernidad, por el tipo de concrincantes que estarán cara a cara. Tras el fin de la “era del América”, se medirán los dos mejores equipos del futbol mexicano de los últimos tiempos: Toluca y Cruz Azul, que vienen dominando todo.

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Luego de la estrepitosa caída de las Águilas, escarlatas y celestes tomaron el mando en todos los contextos. Los ‘Diablos Rojos’ y ‘La Máquina’ se repartieron los títulos locales e internacionales del último par de años. Toluca ganó dos veces la Liga MX y una vez la Concachampions, mientras que Cruz Azul ganó primero la Concachampions y ahora es el campeón vigente de la Liga MX.

Por esta hegemonía de ambos equipos, la esperanza de ver un partidazo en el Campeón de Campeones 2026 es muy alta entre los aficionados. Rumbo a la definición del título, la Inteligencia Artificial arrojó su predicción del ganador del encuentro. En base a más de veinte factores, analizó todas las aristas del juego y llegó a una conclusión.

Toluca y Cruz Azul, mano a mano por la gloria [Foto: Getty]

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De acuerdo a la construcción realizada por la tecnología, Toluca sería el vencedor del cruce ante Cruz Azul y por lo tanto se coronaría campeón de esta nueva edición del certamen. Los ‘Diablos Rojos’ serían ganadores de esta competición por segunda ocasión consecutiva, tras haber conquistado este trofeo el año pasado también.

Según la estimación de la IA, el equipo choricero derrotaría por 3-2 al conjunto celeste en Estados Unidos, en un enfrentamiento con lluvia de goles esperable a los participantes. En un juego de ida y vuelta para el infarto, los dirigidos por Antonio Mohamed terminarían imponiéndose en el marcador sin llegar a disputar los penales.

En base a la simulación de la supercomputadora, Bruno Méndez, Jesús Gallardo y Jorge Díaz Price marcarían los goles que consagrarían a Toluca en el Campeón de Campeones 2026. Por su parte, Luka Romero por duplicado anotaría para Cruz Azul, aunque no le alcanzaría para estirar la definición hasta la tanda desde los doce pasos.

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La cronología de IA para Toluca vs. Cruz Azul por el Campeón de Campeones 2026: