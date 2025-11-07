En uno de los fines de semana más esperados de la temporada, comenzó la última jornada de la fase regular del Apertura 2025. Estos tres días, se conocerá el futuro de cada equipo, cuáles podrán seguir compitiendo por el título y cuáles no seguirán con vida de cara. A continuación, repasa clubes eliminados, clubes clasificados y aquellos clubes que todavía aspiran a hacerlo en esta Liga MX.

Clasificados a Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX:

Pese a que aún resta la mayor parte de la jornada, ya están confirmados los seis equipos que sacaron pasaje directo a los cuartos de final del torneo:

Cruz Azul – 35 puntos (+13) < no jugó aún esta fecha. Toluca – 34 puntos (+23) < no jugó aún esta fecha. Club América – 34 puntos (+17) < no jugó aún esta fecha. Tigres UANL – 33 puntos (+17) < no jugó aún esta fecha. Monterrey – 31 puntos (+6) < no jugó aún esta fecha. Chivas – 26 puntos (+5) < no jugó aún esta fecha.

Con la derrota de FC Juárez ante Querétaro en el primer juego de esta fecha, el Guadalajara se aseguró el último boleto a los cuartos de final.

Sin jugar aún esta jornada, Chivas aseguró su boleto a cuartos [foto: Getty]

Clasificados a Play-In del Apertura 2025 de la Liga MX:

Hasta el momento, hay tres equipos confirmados de los cuatro cupos que existen reglamentariamente para el Play-in del torneo:

F C Juárez – 23 puntos (-1) < ya jugó esta fecha.

– 23 puntos (-1) < ya jugó esta fecha. Xolos – 22 puntos (+4) < ya jugó esta fecha.

– 22 puntos (+4) < ya jugó esta fecha. Pachuca – 22 puntos (+1) < no jugó aún esta fecha.

Con su empate ante Atlas en el segundo juego de esta fecha, Tijuana selló su pasaje al Play-in y evitó tener que esperar a especular con resultados ajenos.

Equipos con chance de Play-in del Apertura 2025 de la Liga MX:

Sólo queda una plaza de Play-in por definirse y hay tres equipos para un lugar con posibilidades de obtener la clasificación a ese ‘repechaje’ previo a cuartos de final:

Querétaro – 20 puntos (-10) < ya jugó esta fecha.

– 20 puntos (-10) < ya jugó esta fecha. Pumas – 18 puntos (-2) < no jugó aún esta fecha.

– 18 puntos (-2) < no jugó aún esta fecha. Santos Laguna – 17 puntos (-7) < no jugó aún esta fecha.

Querétaro venció a Juárez en el primer jugo de la fecha y debe esperar que no ganan sus dos rivales para clasificar. Si Pumas le gana a Cruz Azul de visitante, se clasifica Pumas. Si Santos Laguna le gana a Pachuca de local y Pumas no gana su partido, se clasifica Santos Laguna.

Eliminados del Apertura 2025 de la Liga MX:

Hasta el momento, hay seis equipos eliminados confirmados de los ocho que finalmente no podrán seguir en carrera de cara a la fase final:

Atlas – 18 puntos < ya jugó esta fecha.

– 18 puntos < ya jugó esta fecha. Atlético San Luis – 16 puntos < no jugó aún esta fecha.

– 16 puntos < no jugó aún esta fecha. Mazatlán – 16 puntos < ya jugó esta fecha.

– 16 puntos < ya jugó esta fecha. Necaxa – 16 puntos < ya jugó esta fecha.

– 16 puntos < ya jugó esta fecha. León – 13 puntos < no jugó aún esta fecha.

– 13 puntos < no jugó aún esta fecha. Puebla – 9 puntos < no jugó aún esta fecha.

Los dos eliminados restantes saldrán de los tres mencionados en el apartado anterior (Santos Laguna, Pumas o Querétaro, que se disputarán el último cupo a Play-in y dejarán a dos de ellos afuera de todo y con las manos vacías).