Atlas con luz verde y millonaria inversión para su nuevo estadio

Esto es lo que se invertiría para que Atlas pueda tener su nuevo estadio en la Liga MX.

Este miércoles es la fecha que se acordó para dar a conocer todos los detalles respecto al nuevo estadio del Atlas. El conjunto dejaría el Estadio Jalisco para implementar un proyecto millonario que permitiría tener una mejor identidad para su afición. En espera de que se confirme toda la información oficial hasta el momento se reveló algo de información.

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De acuerdo con Récord, Grupo Prodi habría logrado algo muy interesante y ventajoso para poder crear este proyecto, ya que estaban planeando un terreno de la Universidad de Guadalajara para poder construir el estadio, sin embargo, el hecho de que ésta fuera pública generaba mucho conflicto para poder tener esta construcción.

Grupo Prodi logra importante negociación con UDG para su nuevo estadio

Ante las negociaciones y acuerdos, la fuente menciona que habrían llegado a la cifra que la UDG necesitaba para poder comenzar con los planes que ya se tenían, de esta manera podrán utilizar los terrenos de la universidad por un monto estimado que no se ha revelado, pero que está integrado en los 450 millones de dólares que costará este proyecto.

Los encargados de soltar este dinero será precisamente Grupo Prodi quien logró negociar el quedarse con un 80% de la propiedad del estadio, mientras que el 20% sería para la UDG por los próximos 99 años. Después de ello, la institución lo tendrá en su totalidad, por lo que este arreglo beneficiaría a ambas partes en este plan.

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La información que comparte esta misma fuente es que la UDG tendrá la posibilidad de obtener el 20% de las ganancias que vaya generando este recinto, además no perderá ningún metro de tierra y sobre todo tendrá que recibir 10 millones de pesos por año por la renta de la zona, que sería en total lo que invertiría el grupo.

En síntesis