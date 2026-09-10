El argentino será el damnificado de una situación que no es cómoda para nadie. Los detalles.

Son momentos de resoluciones en Guadalajara, a falta de pocas horas para el cierre del mercado de verano. Tras el aterrizaje de Elías Montiel esta tarde, Kevin Zenón llegará este viernes a firmar con Atlas, luego de despedirse de sus compañeros de Boca Juniors. El atacante estará viajando hoy hacia México para llegar a su nuevo destino profesional.

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Ahora bien, aunque la expectativa por el fichaje del argentino es grande y lo pidió Hernán Crespo, lo cierto es que su contratación obliga a tener que liberar una plaza de NFM. Con la incorporación de Kevin Zenón, el plantel de Atlas ahora tiene diez extranjeros, cuando el máximo permitido para inscribir en el registro de Liga MX son nueve en total.

La misma situación había ocurrido semanas atrás cuando Atlas fichó a Adonis Frías, tras lo cual la institución dejó ir a Gustavo Ferrareis. En esta oportunidad, el extranjero ‘sacrificado’ será Rodrigo Schlegel, el marcador central argentino que lleva poco tiempo en el equipo. Así lo confirmó César Luis Merlo, especialista en fichajes, hace algunos minutos.

Schlegel, el próximo en salir de Atlas [Foto: Getty]

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De acuerdo a la información brindada por la fuente en cuestión, la directiva está trabajando para rescindir el contrato del defensa argentino, viendo si puede llegar a un acuerdo. Rodrigo Schlegel firmó un vínculo por tres años cuando llegó a Atlas, por lo que actualmente tiene dos años y medio por delante que deberán compensar de algún modo.

Esta situación no deja de sorprender, ya que Rodrigo Schlegel venía siendo utilizado por el CT: fue titular en los últimos 4 juegos. Ante Atlante, Querétaro, Cruz Azul y Tigres, los más recientes desafíos de Atlas por el torneo local, le tocó ser de la partida y jugar los noventa minutos. Sin embargo, el club se vio obligado a pedirle que se marche.

Desde su llegada a la institución, el zaguero central apenas lleva seis meses y 27 partidos en el equipo, y eso que es el segundo club donde más juegos disputó en su carrera. Aunque ya había expresado su deseo de quedarse mucho tiempo, el contexto lo fuerza a dar un paso al costado y ahora tendrán que llegar a un entendimiento las partes.