El comienzo del Clausura 2025 fue más que satisfactorio para Tigres, que en su visita al Estadio Alfonso Lastras Ramírez consiguió un triunfo 3 a 1 frente a Atlético San Luis. Sin embargo, su entrenador Veljko Paunovic se mostró algo irritado en la posterior conferencia de prensa.

En particular, el estratega serbio no pudo guardar la compostura ante una pregunta periodística que estuvo directamente relacionada con la situación particular de los futbolistas de mayor experiencia y cuyas continuidades hoy siguen siendo un tema de debate.

Vale recordar que no bien finalizó el Apertura 2024, en Tigres se comenzó a hablar acerca de cuál será el futuro inmediato de Nahuel Guzmán (38 años), André Pierre Gignac (39) y el capitán Guido Pizarro (34), los máximos referentes de la plantilla y cuyos contratos finalizan a mediados de este año. Y el propio Veljko Paunovic se refirió con firmeza ante una nueva consulta acerca de cómo seguirán estos casos.

“Yo no despido a nadie. No quiero hablar de este tema, lo hicimos cuando estábamos de pretemporada todos tranquilos. Inició el campeonato y todos tienen que dar lo mejor de sí mismos. Pasará lo que pase después… Como lo dijo el capitán (Pizarro), dejen de molestarnos con esto. Aprovéchenlos y disfruten de este gran grupo, de este gran grupo de líderes y de jugadores”, respondió el estratega de los Felinos.

Y para cerrar, Paunovic cerró con otra fuerte declaración: “Seguirán en este torneo y quién sabe si más… Ese es mi objetivo: disfrutarlos, darles herramientas para que disfruten y que no pasen malas experiencias. Que disfruten jugando al fútbol el tiempo que quieran y no solamente estos seis meses”.

Por lo pronto, Nahuel Guzmán y Guido Pizarro (marcó el 2 a 1 parcial) fueron titulares en el debut del Clausura 2025, mientras que el atacante francés ingresó a los 71′ en reemplazo del argentino Nicolás Ibáñez.

El grosero error de Nahuel Guzmán en Tigres

Con el juego 1 a 0 a favor de Tigres (gol de David Lainez), el empate parcial de Atlético San Luis llegaría a los 44′ luego de un grosero error del portero argentino, que no pudo atenazar el balón tras un remate sin demasiada complicación del francés Salles Lamonge.

A partir de ese momento, Guzmán protagonizó un duelo verbal con la afición del conjunto rival y que obligó al árbitro a intervenir para calmar los ánimos. En tanto, la jugada del portero se viralizó en las redes y se generaron críticas hacia el accionar del portero argentino.